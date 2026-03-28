Tuchel Kecewa Cemoohan Suporter di Wembley

PELATIH timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku kecewa dengan reaksi suporter yang mencemooh Ben White dalam laga uji coba kontra Uruguay yang berakhir imbang 1-1 di Wembley, Sabtu (28/3) dini hari. White menjalani laga comeback setelah lama absen dari timnas namun justru mendapat sambutan dingin dari publik sendiri.
White masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan langsung terlibat dalam momen krusial. Bek kanan Arsenal itu mencetak gol pada menit ke-81 memanfaatkan bola liar di depan gawang untuk membawa Inggris unggul.
Namun, di masa injury time dia melakukan pelanggaran yang berujung penalti bagi Uruguay, yang kemudian dikonversi Federico Valverde menjadi gol penyeimbang.
Situasi tersebut membuat penampilan White terasa kontras dari pencetak gol menjadi sosok yang disorot karena insiden penalti. Bahkan, saat namanya diumumkan usai mencetak gol, terdengar sorakan negatif dari sebagian penonton.
“Hal seperti ini pernah terjadi pada beberapa pemain di sini dan itu mengecewakan, karena saya rasa itu tidak membantu siapa pun. Reaksinya campur aduk,” ujar Tuchel.
Tuchel juga menilai situasi di lapangan berjalan dramatis, terutama ketika gol White sempat terlihat seperti penentu kemenangan.
“Seolah terlalu indah ketika dia mencetak gol penentu, yang ternyata bukan penentu. Di akhir, mungkin dia terlalu bernafsu dalam bertahan tapi menurut saya itu bukan penalti,” tegasnya.
White sendiri kembali ke skuad Inggris setelah absen sejak Piala Dunia 2022. Saat itu, ia meninggalkan tim di tengah turnamen dengan alasan pribadi.
Belakangan, muncul laporan adanya perselisihan dengan asisten pelatih Steve Holland meski hal itu dibantah oleh manajer saat itu, Gareth Southgate. Pada 2024, Southgate mengungkapkan White sempat tidak bersedia dipanggil ke timnas.
Rekan setim timnas Inggris Harry Maguire turut membela White. Maguire menilai White tampil baik meski berada dalam situasi sulit. Maguire juga menilai keputusan penalti terlalu berlebihan.
“Agak gila memang, dia mencetak gol pertama. Saya pikir dia tampil luar biasa saat masuk. Dia sudah tampil bagus sepanjang pekan latihan, penuh senyum, dan membawa energi positif ke tim. Gol itu jadi ganjarannya," kata Maguire.
“Itu penalti yang sangat ringan. Dia hanya mencoba memblok tembakan. Bukan tekel buruk atau berbahaya. Kontak seperti itu hal biasa di kotak penalti,” imbuhnya.
Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap melihat sisi positif meski timnya hanya bermain imbang 1-1 melawan Uruguay dalam laga uji coba di Wembley, Sabtu (28/3) dini hari.
Meski imbang 1-1, Thomas Tuchel puji performa skuad The Three Lions saat hadapi Uruguay. Soroti kembalinya Ben White hingga persaingan ketat menuju Piala Dunia 2026.
Laga persahabatan Inggris vs Uruguay berakhir imbang 1-1 diwarnai keputusan kontroversial wasit. Dari skandal kartu kuning hingga penalti menit akhir yang diperdebatkan.
Thomas Tuchel gagal perpanjang rekor clean sheet Inggris setelah ditahan imbang Uruguay 1-1.
Gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, kembali dipercaya memperkuat The Three Lions setelah menunjukkan performa impresif di bawah asuhan Michael Carrick.
Meski imbang 1-1, Thomas Tuchel puji performa skuad The Three Lions saat hadapi Uruguay. Soroti kembalinya Ben White hingga persaingan ketat menuju Piala Dunia 2026.
Thomas Tuchel gagal perpanjang rekor clean sheet Inggris setelah ditahan imbang Uruguay 1-1.
Thomas Tuchel siap menjadikan laga kontra Uruguay sebagai ajang uji coba strategi bola mati yang ia klaim sebagai kunci juara Piala Dunia 2026.
Pemanggilan Ben White oleh pelatih Thomas Tuchel dilakukan menyusul mundurnya Jarell Quansah akibat cedera otot paha kiri pada Minggu (22/3).
Gelandang muda Manchester United, Kobbie Mainoo, kembali dipercaya memperkuat The Three Lions setelah menunjukkan performa impresif di bawah asuhan Michael Carrick.
