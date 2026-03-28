Inggris Petik Pelajaran dari Hasil Imbang Lawan Uruguay

PELATIH timnas Inggris Thomas Tuchel tetap melihat sisi positif meski timnya hanya bermain imbang 1-1 melawan Uruguay dalam laga uji coba di Wembley, Sabtu (28/3) dini hari. Menurutnya, duel sengit itu justru memberi banyak pelajaran penting jelang Piala Dunia 2026.

“Saya belajar banyak, karena lawannya tangguh dan semuanya terlihat dari detail-detail kecil. Dari situ terlihat perilaku pemain dan juga level permainan,"kata Tuchel.

Inggris sempat unggul lebih dulu lewat gol Ben White pada menit ke-81. Namun keunggulan itu buyar di masa injury time setelah wasit melalui tinjauan VAR menilai White melakukan pelanggaran. Federico Valverde sukses mengeksekusi penalti untuk menyamakan kedudukan.

Pada laga itu, Tuchel sengaja menurunkan sejumlah pemain baru. Dia membawa skuad besar berisi 35 pemain untuk dua uji coba melawan Uruguay dan Jepang, sekaligus memberi debut kepada James Garner dan James Trafford.

Sejumlah pilar utama seperti Harry Kane, Bukayo Saka, dan Declan Rice belum diturunkan.

Tuchel menilai pertandingan melawan Uruguay yang dilatih Marcelo Bielsa berjalan sesuai ekspektasi yaitu keras dan penuh intensitas.

“Ini adalah ujian yang saya harapkan. Laga berjalan panas dan sulit. Mereka sangat serius, memainkan tim terbaik, dan tidak berkompromi dalam apa pun,” katanya.

Menurut Tuchel, kualitas lawan membuat para pemainnya bisa merasakan standar tinggi sepak bola internasional, terutama saat menghadapi gelandang seperti Manuel Ugarte dan Valverde.

“Ketika menghadapi pemain seperti mereka di lini tengah, Anda langsung melihat levelnya. Ini jenis ujian yang kami butuhkan,” ucap Tuchel.

Meski menurunkan banyak wajah baru dengan komposisi yang belum pernah bermain bersama, Tuchel tetap mengapresiasi upaya timnya. Ia menilai para pemain mampu menjalankan struktur permainan dan saling membantu di lapangan.

Selanjutnya, Inggris akan menghadapi Jepang dalam laga uji coba terakhir sebelum Piala Dunia. Tuchel menegaskan para pemain yang akan tampil harus cepat beradaptasi kembali dengan prinsip permainan tim.

“Kami punya tiga hari latihan. Jepang punya gaya bermain yang unik, jadi kami harus siap secara taktik dan punya solusi,” katanya.

