Thomas Tuchel Puas Meski Inggris Ditahan Imbang Uruguay di Wembley

Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel(AFP/MANAURE QUINTERO)

PELATIH timnas Inggris, Thomas Tuchel, mengaku puas dengan performa skuadnya setelah bermain imbang 1-1 melawan timnas Uruguay dalam laga persahabatan di Stadion Wembley, Sabtu (28/3) dini hari WIB.

Meski gagal meraih kemenangan, Tuchel mengapresiasi cara skuad The Three Lions menjalankan struktur permainan.

"Saya sepenuhnya puas dengan penampilan kami. Saya suka bagaimana kami menghidupkan struktur permainan. Secara keseluruhan saya rasa kami adalah tim yang lebih baik," ujar Tuchel dikutip dari laman resmi timnas Inggris, dikutip Minggu (29/3).

Dominasi dan Ujian Pemain Pengganti

Juru taktik asal Jerman tersebut menilai The Three Lions tampil dominan dengan menekan lawan serta menciptakan sejumlah peluang, termasuk melalui situasi bola mati.

Inggris sempat menghadapi kendala saat Phil Foden dan Noni Madueke harus ditarik keluar akibat cedera, namun Tuchel memuji kesiapan para pemain pengganti yang mampu menjaga ritme permainan.

"Kami menghadapi tim yang kuat, tetapi kami siap untuk itu. Jadi saya sangat senang dengan hasil uji coba ini," tuturnya.

Sorotan untuk Ben White

Pertandingan ini juga menjadi momen kembalinya bek Ben White ke skuad timnas sejak mengundurkan diri pada Piala Dunia 2022.

Masuk menggantikan Fikayo Tomori pada menit ke-69, White langsung memberikan dampak instan dengan mencetak gol pada menit ke-81.

Namun, drama terjadi di penghujung laga. White dianggap melakukan pelanggaran terhadap Federico Vinas di kotak penalti. Federico Valverde yang maju sebagai eksekutor berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-90+4.

Menanggapi insiden penalti tersebut, Tuchel memberikan pembelaan terhadap pemainnya.

"Dia nyaris saja mencetak gol kemenangan. Memang, pada akhir laga, dia mungkin terlalu berlebihan, tetapi bagi saya itu bukan penalti. Selalu bagus menuntaskan laga dengan kemenangan dan tanpa kebobolan, tetapi itu tidak akan mengubah opini saya terhadap pemain," tegas Tuchel.

Menuju Piala Dunia 2026

Laga ini merupakan pertemuan pertama kedua negara sejak fase grup Piala Dunia 2014. Uji coba ini menjadi pemanasan krusial sebelum kedua tim berlaga di Piala Dunia 2026 mendatang.

Di Piala Dunia 2026 nanti, Inggris tergabung di Grup L bersama Kroasia, Ghana, dan Panama. Sementara itu, Uruguay berada di Grup H bersaing dengan Spanyol, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. (Ant/Z-1)