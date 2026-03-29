Skotlandia vs Jepang, Gol Larut Junya Ito Putuskan Rekor Kandang Tartan Army

Gelandang timnas Jepang Junya Ito (tengah) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang timnas Skotlandia di laga persahabatan.(AFP/ANDY BUCHANAN)

TIMNAS Jepang memetik kemenangan tipis 1-0 atas timnas Skotlandia dalam laga uji coba persiapan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Hampden Park, Minggu (29/3) dini hari WIB. Gol tunggal pemain pengganti, Junya Ito, menjadi pembeda dalam duel sengit tersebut.

Pertandingan dimulai dengan intensitas tinggi. Skotlandia nyaris unggul cepat pada menit ke-8 melalui Scott McTominay. Memanfaatkan kerja keras John McGinn di sisi kanan, gelandang Napoli tersebut melepaskan tembakan jarak dekat yang secara luar biasa mampu ditepis oleh kiper Jepang, Zion Suzuki, hingga membentur tiang gawang.

Jepang baru mulai memberikan ancaman serius memasuki setengah jam laga berjalan. Upaya dari Daizen Maeda dan Kodai Sano sempat merepotkan pertahanan tuan rumah, sebelum tendangan Ao Tanaka pada menit ke-38 membentur mistar gawang Tartan Army, yang dikawal Angus Gunn.

Baca juga : Preview Skotlandia vs Jepang: Laga Persahabatan Pemanasan Piala Dunia 2026

Memasuki babak kedua, pelatih jeoang Hajime Moriyasu melakukan perubahan strategi dengan memasukkan bintang Brighton & Hove Albion, Kaoru Mitoma.

Kehadiran Mitoma terbukti menjadi titik balik permainan Samurai Biru. Ia berulang kali merepotkan barisan belakang Skotlandia dan hampir mencetak asisst untuk Keisuke Goto pada menit ke-53.

Skotlandia sempat membalas melalui peluang sang kapten, Andy Robertson, namun lagi-lagi kesigapan Suzuki di bawah mistar gawang mementahkan peluang tersebut.

Baca juga : Jepang vs Bolivia, Gol Cepat Daichi Kamada Awali Kemenangan Telak Samurai Biru

Kebuntuan akhirnya pecah enam menit sebelum laga usai. Berawal dari pergerakan Mitoma yang melepaskan umpan terobosan kepada Junnosuke Suzuki, bola kemudian diteruskan dengan umpan silang rendah yang diselesaikan dengan sempurna oleh Junya Ito di depan gawang.

Kekalahan ini mengakhiri catatan impresif pelatih Skotlandia, Steve Clarke, yang sebelumnya tidak terkalahkan dalam tiga laga beruntun di Hampden Park.

Selain itu, ini merupakan kali pertama The Tartan Army gagal mencetak gol dalam enam pertandingan terakhir mereka.

Usai laga ini, Skotlandia dijadwalkan menghadapi timnas Pantai Gading di Stadion Hill Dickinson pada 31 Maret, sementara Jepang akan melanjutkan tur mereka ke Wembley untuk menantang timnas Inggris. (Z-1)