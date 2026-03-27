Preview Skotlandia vs Jepang: Laga Persahabatan Pemanasan Piala Dunia 2026

Ilustrasi(MI/AI)

ATMOSFER panas menyelimuti Stadion Hampden Park saat tuan rumah Skotlandia menjamu raksasa Asia, Jepang, dalam laga persahabatan internasional, Sabtu (28/3/2026) malam pukul 23.45 WIB. Pertandingan ini menjadi ajang krusial bagi kedua negara untuk mematangkan strategi sebelum bertarung di putaran final Piala Dunia 2026.

Kebangkitan Skotlandia Setelah 28 Tahun

The Tartan Army datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengukir sejarah manis. Untuk pertama kalinya dalam hampir tiga dekade, Skotlandia berhasil mengamankan tiket Piala Dunia secara otomatis setelah memuncaki Grup C zona Eropa. Keberhasilan ini tak lepas dari performa heroik Scott McTominay dan John McGinn yang menjadi nyawa permainan tim asuhan Steve Clarke.

Dukungan publik Glasgow diharapkan mampu memutus tren negatif Skotlandia saat bertemu tim-tim dari Asia. Kemenangan dramatis 4-2 atas Denmark di laga kompetitif terakhir menjadi modal moral penting bagi Andrew Robertson dkk untuk menguji level mereka melawan Jepang.

Ketajaman Samurai Blue yang Menakutkan

Di sisi lain, Jepang datang ke Skotlandia dengan status salah satu tim paling produktif di dunia saat ini. Di bawah asuhan Hajime Moriyasu, Samurai Blue tampil mengerikan selama kualifikasi zona Asia dengan torehan rata-rata tiga gol per pertandingan. Kemenangan atas tim-tim besar seperti Brasil dan Jerman dalam setahun terakhir membuktikan bahwa lini serang mereka sangat mematikan.

Meski harus kehilangan pilar pertahanan seperti Takehiro Tomiyasu karena cedera, Jepang masih memiliki "senjata mematikan" pada sosok Take Kubo. Pemain lincah ini diprediksi akan merepotkan lini belakang Skotlandia dengan visi bermainnya yang tajam.

Statistik Kunci & Head to Head Kategori Skotlandia Jepang Ranking FIFA (Estimasi) 32 17 5 Laga Terakhir M-K-M-M-M M-M-M-S-M Pencetak Gol Utama Scott McTominay Koki Ogawa

Prediksi Susunan Pemain

Skotlandia (3-4-2-1): Gunn; Hendry, Souttar, Tierney; Ralston, Gilmour, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Che Adams.

Jepang (4-2-3-1): Zion Suzuki; Sugawara, Taniguchi, Machida, Ito; Endo, Tanaka; Kubo, Minamino, Mitoma; Koki Ogawa.

Pertanyaan untuk Pembaca

Apakah Skotlandia mampu memanfaatkan keunggulan fisik mereka untuk meredam kecepatan teknik para pemain Jepang di Hampden Park?

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.