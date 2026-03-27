Preview Skotlandia vs Jepang: Laga Persahabatan Pemanasan Piala Dunia 2026

Headline
ATMOSFER panas menyelimuti Stadion Hampden Park saat tuan rumah Skotlandia menjamu raksasa Asia, Jepang, dalam laga persahabatan internasional, Sabtu (28/3/2026) malam pukul 23.45 WIB. Pertandingan ini menjadi ajang krusial bagi kedua negara untuk mematangkan strategi sebelum bertarung di putaran final Piala Dunia 2026.
The Tartan Army datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengukir sejarah manis. Untuk pertama kalinya dalam hampir tiga dekade, Skotlandia berhasil mengamankan tiket Piala Dunia secara otomatis setelah memuncaki Grup C zona Eropa. Keberhasilan ini tak lepas dari performa heroik Scott McTominay dan John McGinn yang menjadi nyawa permainan tim asuhan Steve Clarke.
Dukungan publik Glasgow diharapkan mampu memutus tren negatif Skotlandia saat bertemu tim-tim dari Asia. Kemenangan dramatis 4-2 atas Denmark di laga kompetitif terakhir menjadi modal moral penting bagi Andrew Robertson dkk untuk menguji level mereka melawan Jepang.
Di sisi lain, Jepang datang ke Skotlandia dengan status salah satu tim paling produktif di dunia saat ini. Di bawah asuhan Hajime Moriyasu, Samurai Blue tampil mengerikan selama kualifikasi zona Asia dengan torehan rata-rata tiga gol per pertandingan. Kemenangan atas tim-tim besar seperti Brasil dan Jerman dalam setahun terakhir membuktikan bahwa lini serang mereka sangat mematikan.
Meski harus kehilangan pilar pertahanan seperti Takehiro Tomiyasu karena cedera, Jepang masih memiliki "senjata mematikan" pada sosok Take Kubo. Pemain lincah ini diprediksi akan merepotkan lini belakang Skotlandia dengan visi bermainnya yang tajam.
|Kategori
|Skotlandia
|Jepang
|Ranking FIFA (Estimasi)
|32
|17
|5 Laga Terakhir
|M-K-M-M-M
|M-M-M-S-M
|Pencetak Gol Utama
|Scott McTominay
|Koki Ogawa
Skotlandia (3-4-2-1): Gunn; Hendry, Souttar, Tierney; Ralston, Gilmour, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Che Adams.
Jepang (4-2-3-1): Zion Suzuki; Sugawara, Taniguchi, Machida, Ito; Endo, Tanaka; Kubo, Minamino, Mitoma; Koki Ogawa.
Apakah Skotlandia mampu memanfaatkan keunggulan fisik mereka untuk meredam kecepatan teknik para pemain Jepang di Hampden Park?
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Argentina sukses menumbangkan Mauritania 2-1 dalam laga uji coba. Gol Enzo Fernandez dan Nico Paz pastikan rekor tak terkalahkan di kandang tetap terjaga.
Meski imbang 1-1, Thomas Tuchel puji performa skuad The Three Lions saat hadapi Uruguay. Soroti kembalinya Ben White hingga persaingan ketat menuju Piala Dunia 2026.
Laga persahabatan Inggris vs Uruguay berakhir imbang 1-1 diwarnai keputusan kontroversial wasit. Dari skandal kartu kuning hingga penalti menit akhir yang diperdebatkan.
Spanyol tampil dominan saat melumat Serbia 3-0 dalam laga uji coba. Mikel Oyarzabal cetak dua gol, sementara debutan Victor Munoz turut mencatatkan nama di papan skor.
Florian Wirtz tampil fenomenal dengan 2 gol dan 2 assist saat Jerman menaklukkan Swiss 4-3. Kemenangan keenam beruntun bagi skuad Julian Nagelsmann.
Timnas Skotlandia menyudahi penantian 28 tahun dengan lolos dramatis ke Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan timnas Denmark 4-2 di laga kualifikasi.
Kemenangan atas timnas Denmark memastikan timnas Skotlandia mengakhiri pernantian selama 28 tahun penantian untuk tampil di Piala Dunia.
Skotlandia kalah 2-3 dari Yunani di Piraeus, namun hasil imbang Denmark vs Belarus menghidupkan kembali peluang mereka lolos otomatis ke Piala Dunia.
Timnas Skotlandia harus berjuang keras untuk meraih kemenangan tipis 2-1 atas juru kunci klasemen timnas Belarus di laga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa.
Timnas Skotlandia bangkit dari ketertinggalan dan mengalahkan Yunani 3-1 di Kualifikasi Piala Dunia 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved