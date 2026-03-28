Argentina vs Mauritania: Menang 2-1, Tim Tanggo Jaga Keangkeran Buenos Aires

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
TIM Nasional Argentina terus menunjukkan dominasinya saat bermain di hadapan publik sendiri. Skuad asuhan Lionel Scaloni sukses memetik kemenangan 2-1 atas Mauritania dalam laga uji coba yang berlangsung di Estadio Alberto J. Armando, Sabtu (28/3) waktu setempat.
Hasil ini memastikan Argentina belum terkalahkan di Buenos Aires sejak kekalahan terakhir mereka dari Uruguay pada November 2023 silam.
Albiceleste langsung tancap gas sejak peluit pertama dibunyikan. Peluang pertama lahir di menit ke-4 lewat tendangan bebas Julian Alvarez yang memaksa kiper Mauritania, Babacar Diop, melakukan penyelamatan gemilang.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-17. Berawal dari pergerakan cerdik Nahuel Molina di sisi sayap, ia melepaskan umpan matang ke dalam kotak penalti yang disambut dengan sepakan terukur oleh Enzo Fernandez. Skor 1-0 untuk keunggulan tuan rumah.
Dominasi Argentina berlanjut setelah laga berjalan setengah jam. Nico Paz, yang sedang dalam performa terbaiknya, menggandakan keunggulan lewat eksekusi tendangan bebas melengkung yang indah dari luar kotak penalti. Mauritania sempat memberikan perlawanan di masa injury time babak pertama melalui upaya Oumar Ngom, namun kiper Emiliano Martinez masih sigap mengamankan gawangnya.
Memasuki babak kedua, Lionel Scaloni melakukan penyegaran dengan memasukkan tiga pemain sekaligus, termasuk bintang veteran Lionel Messi, Rodrigo de Paul, dan talenta muda Franco Mastantuono.
Meski bertabur bintang, Argentina justru tampak kesulitan menambah pundi-gol. Mereka gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran di sepanjang babak kedua. Sebaliknya, Mauritania tampil lebih berani menekan. Kiper Emiliano Martinez bahkan harus bekerja keras menepis tendangan keras Aboubakary Koita pada menit ke-65.
Kerja keras tim tamu akhirnya membuahkan hasil di penghujung laga. Jordan Lefort berhasil mencetak gol hiburan di masa injury time, sekaligus menutup pertandingan dengan skor akhir 2-1 untuk kemenangan tipis Argentina.
Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Argentina yang tengah mempersiapkan diri untuk mempertahankan mahkota juara pada Piala Dunia 2026 yang akan dimulai Juni mendatang. Selanjutnya, Lionel Messi dkk dijadwalkan kembali merumput di stadion yang sama untuk menghadapi Zambia pada Rabu mendatang.
Di sisi lain, meski dipastikan tidak tampil di putaran final Piala Dunia tahun ini, Mauritania pulang dengan kepala tegak. Penampilan mereka melawan tim peringkat tiga dunia tersebut memberikan pelajaran berharga bagi perkembangan sepak bola negara tersebut. (Flash Score/Z-2)
