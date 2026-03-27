Preview Meksiko vs Portugal: Reuni Akbar di Stadion Azteca Jelang Piala Dunia 2026

Ilustrasi(MI/AI)

LAGA persahabatan antara Meksiko dan Portugal pada Maret 2026 bukan sekadar pertandingan uji coba biasa. Pertemuan dua kekuatan sepak bola dari zona CONCACAF dan UEFA ini menandai momen bersejarah, pembukaan kembali (reopening) Stadion Azteca setelah renovasi besar-besaran untuk Piala Dunia 2026.

Meksiko, yang bertindak sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia mendatang, membutuhkan lawan sekelas Portugal untuk mengukur sejauh mana kesiapan skuad asuhan Javier Aguirre. Di sisi lain, Portugal datang dengan ambisi menjaga tren positif setelah tampil dominan di babak kualifikasi zona Eropa.

Analisis Kekuatan Meksiko: Momentum El Tri

Meksiko memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun di awal tahun 2026, termasuk kemenangan telak 4-0 atas Islandia. Javier Aguirre tampaknya telah menemukan keseimbangan dalam timnya, mengandalkan kombinasi pemain senior seperti Raúl Jiménez dan talenta muda yang sedang naik daun di Liga MX.

Baca juga : Kaoru Mitoma Dipanggil ke Timnas Jepang

Keunggulan utama Meksiko dalam laga ini adalah faktor tuan rumah. Stadion Azteca yang ikonik dikenal memiliki atmosfer "angker" bagi tim-tim Eropa karena faktor ketinggian (altitude) dan dukungan suporter yang masif.

Analisis Kekuatan Portugal: Kedalaman Skuad Selecao das Quinas

Portugal tetap menjadi salah satu tim paling menakutkan di dunia. Di bawah arahan Roberto Martínez, Portugal menunjukkan produktivitas gol yang luar biasa, puncaknya saat melibas Armenia 9-1 akhir tahun lalu. Meskipun ada kabar mengenai rotasi pemain, kedalaman skuad Portugal yang diisi nama-nama seperti Bruno Fernandes, João Neves, dan Rafael Leão membuat mereka tetap difavoritkan.

Satu sorotan utama tentu tertuju pada Cristiano Ronaldo. Laga ini diprediksi menjadi penampilan pertama sang megabintang di tanah Meksiko, sebuah momen yang sangat dinantikan oleh jutaan penggemarnya di Amerika Utara.

Baca juga : Portugal vs Irlandia, Dua Gol Cristiano Ronaldo Pastikan Kemenangan Selecao das Quinas

Secara historis, Meksiko memiliki catatan yang kurang impresif saat berhadapan dengan Portugal. Dalam lima pertemuan terakhir, El Tri belum pernah meraih kemenangan atas Portugal.

Tanggal Pertandingan Skor 02/07/2017 Portugal vs Meksiko 2-1 18/06/2017 Portugal vs Meksiko 2-2 07/06/2014 Meksiko vs Portugal 0-1 21/06/2006 Portugal vs Meksiko 2-1

Prediksi Susunan Pemain

Meksiko (4-3-3): Malagón; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Chavez, Romo, Pineda; Quiñones, Raúl Jiménez, Lozano.

Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Palhinha, João Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.

Informasi Pertandingan:

Lokasi: Stadion Azteca, Kota Meksiko

Waktu: Minggu, 29 Maret 2026 (WIB)

People Also Ask (FAQ)

Kapan pertandingan Meksiko vs Portugal berlangsung?

Pertandingan dijadwalkan pada Sabtu malam waktu setempat atau Minggu pagi WIB, 29 Maret 2026.

Di mana lokasi pertandingan Meksiko vs Portugal?

Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Kota Meksiko yang baru direnovasi.

Apakah Cristiano Ronaldo akan bermain?

Ya, Ronaldo diprediksi akan memimpin skuad Portugal dalam laga bersejarah ini.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.