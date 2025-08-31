Kaoru Mitoma Dipanggil ke Timnas Jepang

Pesepak bola timnas Jepang Kaoru Mitoma(AFP/Philip FONG)

KAORU Mitoma dipanggil ke skuad timnas Jepang saat mereka bersiap menjalani laga uji coba tandang melawan timnas Meksiko dan timnas Amerika Serikat (AS), yang juga akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026.

Pemain sayap Brighton and Hove Albion itu absen pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 terakhir timnas Jepang pada Juni, tetapi kini kembali saat tim asuhan Hajime Moriyasu menghadapi Meksiko di Oakland pada 7 September dan AS di Columbus, tiga hari setelahnya, demikian dikutip dari laman resmi federasi sepak bola Jepang.

Jepang menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 di AS, Meksiko, dan Kanada setelah lolos pada Maret lalu.

Moriyasu mengatakan laga uji coba ini akan memberikan pengalaman berharga bagi timnya, termasuk perjalanan antara dua kota yang memiliki perbedaan waktu tiga jam.

"Bermain di AS, merasakan atmosfer di sana, serta meningkatkan motivasi para pemain akan sangat penting bagi kami," ujarnya.

Gelandang Liverpool Wataru Endo juga dipanggil bersama Takefusa Kubo dari Real Sociedad dan Ritsu Doan dari Eintracht Frankfurt.

Beberapa pemain absen karena cedera, termasuk Daichi Kamada dari Crystal Palace dan Ao Tanaka dari Leeds United.

Jepang melaju mulus di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Samurai Biru, yang berada di grup yang sama dengan Indonesia, memastikan tiket dengan tiga laga tersisa dan finis dengan catatan 30 gol serta hanya kebobolan tiga kali dari 10 pertandingan.

Jepang, saat ini, berada di peringkat ke-17 ranking FIFA, sementara Meksiko (13) dan AS (15) berada di atas mereka.

"Tim-tim di kualifikasi Asia cenderung bertahan rapat dan mengandalkan serangan balik, tetapi Meksiko dan AS akan memberi kami tekanan lebih besar," kata Moriyasu.

"Terutama di laga pertama, saya yakin Meksiko akan memberikan pertarungan yang sangat sulit," pungkasnya. (Ant/Z-1)