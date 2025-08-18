Italia Juara, Indonesia Finis di Peringkat 16 Kejuaraan Dunia Bola Voli U-21 Putri

Timnas Italia usai menjadi juara Kejuaraan Dunia Bola Voli U-21 Putri(MI/Dok PBVSI)

TIMNAS bola voli putri Italia U-21 sukses merebut gelar juara Kejuaraan Dunia Bola Voli U-21 Putri 2025 setelah menundukkan timnas Jepang di laga final di Jawa Pos Arena, Minggu (17/8).

Partai puncak tersebut berlangsung dramatis hingga lima set. Italia yang sempat unggul di set pertama justru kehilangan dua set berikutnya, sebelum bangkit untuk merebut kemenangan 3-2 (25-22, 22-25, 15-25, 25-19, dan 15-11).

Pelatih Italia Gaetano Gagliardi menyebut kunci kemenangan timnya adalah kesabaran dan daya juang di set penentuan.

"Jepang tim yang bagus. Kami mampu memperbaiki penampilan di dua set terakhir dan mengambil keuntungan di akhir untuk memastikan kemenangan," ujar Gagliardi dalam keterangannya.

Kemenangan ini sekaligus menjadi pelampiasan Italia atas kegagalan di edisi 2023, ketika mereka kalah di final dari Tiongkok. Dalam empat edisi terakhir, Azzurri selalu mencapai partai final, dengan dua di antaranya berbuah gelar juara.

Secara keseluruhan, Italia kini mengoleksi tiga gelar juara dunia U-21 (2011, 2021, 2025), menjadikan mereka tim tersukses ketiga setelah Brasil (6) dan Tiongkok (4).

Di laga final, opposite Italia Merit Adigwe tampil gemilang dengan mencetak 34 poin. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik (MVP) sekaligus opposite terbaik turnamen.

Dua rekannya, Teresa Maria Bosso dan Dalila Marchesini, ikut menyabet penghargaan sebagai outside hitter terbaik dan middle blocker terbaik.

Indonesia Gagal Balas Puerto Riko

Sementara itu, tim bola voli putri Indonesia U-21 harus puas finis di peringkat ke-16 setelah kalah dari Puerto Riko dalam laga perebutan posisi 15-16. Pertandingan yang berlangsung sengit hingga lima set itu berakhir dengan skor 2-3 (24-26, 25-19, 25-22, 22-25, dan 12-15).

Hasil ini menjadi ulangan pertemuan kedua tim di fase grup, ketika Indonesia juga tumbang dalam lima set. Pelatih Indonesia, Marcos Sugiyama, mengaku kecewa anak asuhnya gagal menjaga momentum saat unggul di set kedua dan ketiga.

"Fisik pemain tidak bisa diangkat lagi, tetapi saya bangga dengan semangat mereka yang tetap berjuang sampai akhir," katanya.

Manajer tim, Pongky Ernita, menegaskan pencapaian ini sudah sesuai target yang ditetapkan PBVSI, meski evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan. "Evaluasi mencakup tim pelatih maupun pemain, sekaligus bagian dari persiapan menuju SEA Games Desember nanti," ungkap Pongky.

Indonesia mencatat empat kekalahan dengan skor tipis 2-3 sepanjang turnamen, masing-masing dari Puerto Riko (dua kali), Serbia, dan Korea Selatan. Dengan hasil ini, Puerto Riko menutup turnamen di posisi ke-15, sementara Indonesia di urutan ke-16.

Daftar Peringkat Akhir Kejuaraan Dunia Voli Putri U-21 FIVB 2025: