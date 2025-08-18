Italia Juara, Indonesia Finis di Peringkat 16 Kejuaraan Dunia Bola Voli U-21 Putri

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
TIMNAS bola voli putri Italia U-21 sukses merebut gelar juara Kejuaraan Dunia Bola Voli U-21 Putri 2025 setelah menundukkan timnas Jepang di laga final di Jawa Pos Arena, Minggu (17/8).
Partai puncak tersebut berlangsung dramatis hingga lima set. Italia yang sempat unggul di set pertama justru kehilangan dua set berikutnya, sebelum bangkit untuk merebut kemenangan 3-2 (25-22, 22-25, 15-25, 25-19, dan 15-11).
Pelatih Italia Gaetano Gagliardi menyebut kunci kemenangan timnya adalah kesabaran dan daya juang di set penentuan.
"Jepang tim yang bagus. Kami mampu memperbaiki penampilan di dua set terakhir dan mengambil keuntungan di akhir untuk memastikan kemenangan," ujar Gagliardi dalam keterangannya.
Kemenangan ini sekaligus menjadi pelampiasan Italia atas kegagalan di edisi 2023, ketika mereka kalah di final dari Tiongkok. Dalam empat edisi terakhir, Azzurri selalu mencapai partai final, dengan dua di antaranya berbuah gelar juara.
Secara keseluruhan, Italia kini mengoleksi tiga gelar juara dunia U-21 (2011, 2021, 2025), menjadikan mereka tim tersukses ketiga setelah Brasil (6) dan Tiongkok (4).
Di laga final, opposite Italia Merit Adigwe tampil gemilang dengan mencetak 34 poin. Ia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik (MVP) sekaligus opposite terbaik turnamen.
Dua rekannya, Teresa Maria Bosso dan Dalila Marchesini, ikut menyabet penghargaan sebagai outside hitter terbaik dan middle blocker terbaik.
Indonesia Gagal Balas Puerto Riko
Sementara itu, tim bola voli putri Indonesia U-21 harus puas finis di peringkat ke-16 setelah kalah dari Puerto Riko dalam laga perebutan posisi 15-16. Pertandingan yang berlangsung sengit hingga lima set itu berakhir dengan skor 2-3 (24-26, 25-19, 25-22, 22-25, dan 12-15).
Hasil ini menjadi ulangan pertemuan kedua tim di fase grup, ketika Indonesia juga tumbang dalam lima set. Pelatih Indonesia, Marcos Sugiyama, mengaku kecewa anak asuhnya gagal menjaga momentum saat unggul di set kedua dan ketiga.
"Fisik pemain tidak bisa diangkat lagi, tetapi saya bangga dengan semangat mereka yang tetap berjuang sampai akhir," katanya.
Manajer tim, Pongky Ernita, menegaskan pencapaian ini sudah sesuai target yang ditetapkan PBVSI, meski evaluasi menyeluruh tetap akan dilakukan. "Evaluasi mencakup tim pelatih maupun pemain, sekaligus bagian dari persiapan menuju SEA Games Desember nanti," ungkap Pongky.
Indonesia mencatat empat kekalahan dengan skor tipis 2-3 sepanjang turnamen, masing-masing dari Puerto Riko (dua kali), Serbia, dan Korea Selatan. Dengan hasil ini, Puerto Riko menutup turnamen di posisi ke-15, sementara Indonesia di urutan ke-16.
Vietnam didiskualifikasi karena terbukti menggunakan dua pemain dengan kelamin jenis pria, yakni Dang Thi Hong dan Phuong Quynh di ajang Kejuaraan Dunia Bola Voli U-21 Putri.
Timnas Indonesia harus mengakui ketangguhan finalis Kejuaraan Bola Voli Dunia U-21 Putri edisi sebelumnya timnas Italia, 1-3 (12-25, 19-25, 25-21, dan 13-25).
INGGRIS kembali menciptakan kisah heroik di Euro Putri 2025. Chloe Kelly mencetak gol penentu kemenangan di menit ke-119 saat Lionesses bangkit dari ketertinggalan.
Chloe Kelly mencetak gol penentu kemenangan timnas Inggris pada menit ke-119, menyambar bola muntah hanya setelah kiper Italia Laura Giuliani berhasil menyelamatkan tendangan penaltinya.
Kapten timnas Italia Cristiana Girelli mencetak gol kemenangan dramatis di menit ke-90 saat Le Azzurre mengalahkan timnas Norwegia untuk memastikan tiket ke semifinal Piala Eropa Putri 2025.
Hasil imbang itu membuat timnas Italia menduduki posisi kedua di klasemen Grup B Piala Eropa Putri dengan raihan empat poin, unggul tiga poin dari timnas Portugal.
