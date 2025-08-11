Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

Basuki Eka Purnama
11/8/2025 05:52
Chelsea vs AC Milan, The Blues Hajar Rossoneri
Penyerang Chelsea Liam Delap melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang AC Milan di laga persahabatan.(AFP/HENRY NICHOLLS )

CHELSEA meraih kemenangan telak 4-1 saat menghadapi AC Milan di laga persahabatan, Minggu (10/8) malam WIB.

Dalam laga di Stamford Bridge, The Blues memecahkan kebuntuan saat laga baru berlangsung 5 menit lewat gol bunuh diri pemain belakang Rossoneri Andrei Coubis, yang salah mengantisipasi tendangan bebas Reece James.

Klub Liga Primer Inggris itu menggandakan keunggulan mereka, tiga menit kemudian lewat aksi Joao Pedro memanfaatkan umpan silang Pedro Neto.

AC Milan kemudian harus bermain dengan 10 pemain di menit 18 usai Coubis mendapatkan kartu merah langsung usai menjatuhkan Joao Pedro.

Meski unggul jumlah pemain, Chelsea gagal menambah keunggulan mereka sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan the Blues atas AC Milan.

Di babak kedua, Chelsea menambah keunggulan mereka pada menit 67 lewat eksekusi penalti Liam Delap. 

Wasit memberikan .hadiah penalti untuk The Blues usai Estevao dilanggar di kotak terlarang.

AC Milan memangkas ketertinggalan mereka di menit 70 lewat gol Youssouf Fofana memanfaatkan umpan terobosan Alexis Saelemaekers.

Menjelang laga berakhir, Chelsea mencetak gol keempat mereka ke gawang AC Milan lewat aksi Liam Delap di menit 90.

Skor 4-1 untuk kemenangan Chelsea atas AC Milan bertahan hingga laga usai. (bbc/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
