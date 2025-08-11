Chelsea vs AC Milan, The Blues Hajar Rossoneri

Headline
CHELSEA meraih kemenangan telak 4-1 saat menghadapi AC Milan di laga persahabatan, Minggu (10/8) malam WIB.
Dalam laga di Stamford Bridge, The Blues memecahkan kebuntuan saat laga baru berlangsung 5 menit lewat gol bunuh diri pemain belakang Rossoneri Andrei Coubis, yang salah mengantisipasi tendangan bebas Reece James.
Klub Liga Primer Inggris itu menggandakan keunggulan mereka, tiga menit kemudian lewat aksi Joao Pedro memanfaatkan umpan silang Pedro Neto.
AC Milan kemudian harus bermain dengan 10 pemain di menit 18 usai Coubis mendapatkan kartu merah langsung usai menjatuhkan Joao Pedro.
Meski unggul jumlah pemain, Chelsea gagal menambah keunggulan mereka sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-0 untuk keunggulan the Blues atas AC Milan.
Di babak kedua, Chelsea menambah keunggulan mereka pada menit 67 lewat eksekusi penalti Liam Delap.
Wasit memberikan .hadiah penalti untuk The Blues usai Estevao dilanggar di kotak terlarang.
AC Milan memangkas ketertinggalan mereka di menit 70 lewat gol Youssouf Fofana memanfaatkan umpan terobosan Alexis Saelemaekers.
Menjelang laga berakhir, Chelsea mencetak gol keempat mereka ke gawang AC Milan lewat aksi Liam Delap di menit 90.
Skor 4-1 untuk kemenangan Chelsea atas AC Milan bertahan hingga laga usai. (bbc/Z-1)
Burnley membayar 10 juta pound sterling sebagai biaya awal kepada Chelsea untuk mendatangkan Armando Broja.
Chelsea meraih kemenangan meyakinkan atas Bayer Leverkusen dalam laga persahabatan di Stamford Bridge, London, Sabtu dini hari WIB. Laga Chelsea vs Leverkusen berakhir dengan skor 2-0.
Lesley Ugochukwu telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Burnley.
Everton mendatangkan gelandang Kiernan Dewsbury-Hall dari sesama klub Liga Primer Inggris Chelsea dengan kontrak selama lima tahun.
Selama musim debutnya di Chelsea, Marc Guiu tampil mengesankan di ajang Liga Konferensi, mencetak enam gol dalam 16 penampilan, termasuk hattrick saat Chelsea menggulung Shamrock Rovers 5-1.
Malick Thiaw akan menjalani tes medis sebelum menyelesaikan kesepakatan yang dilaporkan bernilai hingga 34,62 juta pound sterling, termasuk biaya tambahan dengan Newcastle United.
AC Milan unggul lebih dulu melalui gol Santiago Gimenez sebelum Leeds United menyamakan kedudukan lewat gol Anton Stach.
MANCHESTER United dilaporkan telah mencapai kesepakatan awal untuk meminjamkan striker Rasmus Hojlund ke AC Milan.
Ardon Jashari akan mengenakan nomor punggung 30 bersama AC Milan.
AC Milan berhasil meluluhkan Club Brugge dengan tawaran baru senilai 39 juta (Rp738 miliar) euro untuk Ardon Jashari.
