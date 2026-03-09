Milan vs Inter :  Nerrazuri Disebut Masih Favorit Scudetto Liga Italia

Headline
PELATIH Massimiliano Allegri mengungkapkan gol Pervis Estupinan dalam kemenangan AC Milan atas Inter Milan memang disiapkan untuk mengeksploitasi kelemahan lini belakang lawan, tetapi ia tetap menilai Inter sebagai favorit kuat juara Serie A Liga Italia musim ini.
Kemenangan 1-0 pada Derby della Madonnina itu menjadi momen penting bagi Rossoneri. Terakhir kali Milan mampu memenangi dua derby Serie A dalam satu musim terjadi pada 2010-2011, juga di bawah asuhan Allegri.
"Itu berakhir dengan memenangkan Scudetto," ujar Allegri dikutip dari Football Italia.
Meski demikian, Allegri menegaskan Inter masih berada di posisi sangat kuat dalam perburuan gelar liga.
"Namun Inter memiliki keunggulan tujuh poin di puncak klasemen, itu adalah keuntungan besar, mereka masih tim terkuat dan favorit yang jelas. Kami sebenarnya bisa bermain lebih baik dan lebih tajam di sepertiga akhir pada beberapa situasi," kata Allegri.
Serie A kini menyisakan 10 pertandingan, dengan selisih tujuh poin di puncak klasemen. Namun Allegri kembali menegaskan target utama Milan tetap mengamankan tiket Liga Champions.
"Kami bekerja selama tujuh bulan untuk memastikan kami mencapai Maret dalam kondisi terbaik, karena inilah saat pertandingan terpenting musim dimainkan dan semuanya ditentukan," lanjut Allegri.
Milan memahami laga derby iyu merupakan kesempatan terakhir untuk menjaga peluang dalam perburuan gelar. Inter sendiri tidak terkalahkan di Serie A sejak derby terakhir pada 23 November yang juga berakhir 1-0.
Kali ini pahlawan kemenangan datang dari Estupinan yang mencetak gol pertamanya untuk Milan setelah menyambar umpan terobosan Youssouf Fofana dan menaklukkan Yann Sommer di tiang dekat. Gol tersebut memanfaatkan kelemahan dalam pertahanan Luis Henrique.
"Luis Henrique adalah pemain yang sangat bagus, tetapi kami telah mempersiapkan situasi itu dalam latihan," ungkap Allegri.
"Sebelum gol, ada umpan silang Rabiot yang sebenarnya bisa disambar Estupinan jika dia membaca situasinya sedikit lebih cepat. Fofana tampil sangat baik dengan assist itu, dia juga memberikan dua umpan penting saat melawan Cremonese ketika kami tidak berhasil mencetak gol. Tim ini bermain semakin baik," imbuhnya terkait pertandingan Milan vs Inter. (H-4)
Hasil Milan vs Inter berakhir 1-0 untuk kemenangan AC Milan. Meski kalah, Inter Milan tetap pimpin klasemen Liga Italia pekan ke-28 dengan 67 poin.
Pelatih Inter Milan Cristian Chivu mengakui timnya kesulitan menembus pertahanan AC Milan setelah kalah 0-1 pada Derby Milan vs Inter namun hasil itu tak banyak mengubah gelar Liga Italia
AC Milan kini berhasil memangkas jarak menjadi tujuh poin dengan Inter Milan yang masih kokoh di puncak klasemen Serie A.
