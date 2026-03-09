AC Milan vs Inter Milan, Pervis Estupinan Pastikan Kemenangan Rossoneri

Bek AC Milan Pervis Estupinan (kiri) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Inter Milan di laga Serie A.(AFP/STEFANO RELLANDINI )

AC Milan sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas rival sekota mereka Inter Milan dalam laga Serie A, Senin (9/3) dini hari WIB.

Kemenangan di laga bertajuk Derby della Madonnina itu mempertegas dominasi Rossoneri atas Nerazzurri pada musim ini usai di pertemuan pertama juga berakhir 1-0 untuk kemenangan Il Divaolo Rosso.

Pertandingan berjalan dengan tensi tinggi sejak peluit pertama dibunyikan. AC Milan yang bertindak sebagai tuan rumah langsung menggebrak pada menit ke-3 melalui skema serangan cepat.

Baca juga : Preview AC Milan vs Inter Milan: Derby della Madonnina Penentu Nasib Scudetto

Gelandang kawakan Luka Modric melepaskan tendangan jarak jauh yang cukup mengejutkan, meski bola masih belum menemui sasaran. Inter Milan tidak tinggal diam dan mencoba membalas melalui serangan balik pada menit ke-14, namun rapatnya barisan pertahanan Milan masih sulit ditembus.

Memasuki pertengahan babak pertama, Inter Milan nyaris memecah kebuntuan. Pada menit ke-34, Henrikh Mkhitaryan melepaskan tembakan keras dari jarak dekat yang mengarah tepat ke gawang. Namun, kiper Mike Maignan tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan impresif yang menjaga skor tetap kacamata.

Kejutan justru datang semenit berselang bagi kubu tamu. Berawal dari pergerakan Youssouf Fofana, pemain asal Prancis tersebut mengirimkan umpan matang yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Pervis Estupinan pada menit ke-35.

Baca juga : AC Milan vs Inter Milan, Laga Derby della Madonnina Berakhir Imbang 1-1

Tendangan Estupinan yang gagal dihalau Yann Sommer ini mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan AC Milan. Skor ini bertahan hingga turun minum meskipun Nicolo Barella sempat menebar ancaman lewat tendangan spekulasi di penghujung babak pertama.

Memasuki babak kedua, Inter Milan meningkatkan intensitas serangan guna mengejar ketertinggalan.

Baru tiga menit berjalan, Piotr Zielinski menguji ketangkasan Mike Maignan, namun sang penjaga gawang kembali menunjukkan kelasnya dengan menepis bola tersebut.

Nerazzurri terus menekan, termasuk melalui sundulan Ange-Yoan Bonny pada menit ke-63 yang sayangnya masih melambung tipis di atas gawang.

Hingga wasit meniup peluit panjang, skor 1-0 untuk kemenangan AC Milan atas Inter Milan tetap tidak berubah.

Tambahan tiga poin ini sangat krusial bagi AC Milan dalam persaingan menuju gelar juara. Mereka kini berhasil memangkas jarak menjadi tujuh poin dengan Inter Milan yang masih kokoh di puncak klasemen Serie A.

Kemenangan ini juga membuktikan efektivitas taktik Milan dalam meredam agresivitas rival sekota mereka tersebut. (Z-1)