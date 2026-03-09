Milan vs Inter: Rossoneri Menang Derby, Nerazzurri masih di Puncak

Headline
HASIL laga milan vs inter pada pekan ke-28 Liga Italia 2026 membawa perubahan signifikan dalam peta persaingan Scudetto. AC Milan berhasil memenangkan duel Derby della Madonnina dengan skor 1-0 atas Inter Milan pada Senin (9/3) dini hari WIB.
Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Nerazzurri yang sebelumnya mencatatkan delapan kemenangan beruntun di Liga Italia. Meski gagal menambah poin, Inter Milan tetap memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 67 poin, unggul tujuh angka dari AC Milan yang berada di posisi kedua.
Di posisi ketiga, Napoli terus menjaga momentum positif. Kemenangan 2-1 atas Torino membuat Partenopei kini mengoleksi 56 poin. Sementara itu, Como tampil mengejutkan dengan mengamankan posisi keempat klasemen setelah menang tipis 2-1 di markas Cagliari. Como kini mengantongi 51 poin, unggul selisih gol dari AS Roma yang tertahan di posisi kelima usai takluk dari Genoa.
Kebangkitan juga dialami Juventus. Bianconeri akhirnya memutus tren negatif dengan kemenangan telak 4-0 atas Pisa. Tambahan tiga poin ini membawa Juventus naik ke posisi keenam dengan 50 poin, sekaligus menjaga asa mereka bersaing di zona Eropa.
Berikut adalah tabel klasemen sementara Liga Italia setelah hasil pertandingan milan vs inter dan laga lainnya di pekan ke-28:
|Pos
|Klub
|Main
|M
|S
|K
|Gol
|+/-
|Poin
|1
|Inter Milan
|28
|22
|1
|5
|64-22
|42
|67
|2
|AC Milan
|28
|17
|9
|2
|44-20
|24
|60
|3
|Napoli
|28
|17
|5
|6
|43-29
|14
|56
|4
|Como
|28
|14
|9
|5
|46-21
|25
|51
|5
|AS Roma
|28
|16
|3
|9
|38-21
|17
|51
|6
|Juventus
|28
|14
|8
|6
|50-28
|22
|50
|7
|Atalanta
|28
|12
|10
|6
|39-26
|13
|46
|8
|Bologna
|28
|11
|6
|11
|37-34
|3
|39
|18
|Cremonese
|28
|5
|9
|14
|22-40
|-18
|24
|19
|Verona
|28
|3
|9
|16
|22-49
|-27
|18
|20
|Pisa
|28
|1
|12
|15
|20-48
|-28
|15
Analisis Pertandingan: Kemenangan Milan atas Inter kembali membuka persaingan gelar juara. Dengan sisa 10 pertandingan, selisih 7 poin masih sangat mungkin dikejar jika Inter kembali terpeleset di pekan-pekan mendatang. (Ant/Z-10)
