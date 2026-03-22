Maika Hamano Bawa Timnas Jepang Juara Piala Asia Putri 2026

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
TIMNAS putri Jepang resmi menasbihkan diri sebagai ratu sepak bola Asia setelah menumbangkan tuan rumah Australia di laga final Piala Asia Putri 2026. Bertanding di Stadion Australia, Sydney, Sabtu 21/30 waktu setempat, Tim Samurai Biru menang tipis dengan skor 1-0.
Kemenangan timnas Jepang dipersembahkan oleh Maika Hamano yang mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut.
Hasil ini sekaligus menandai gelar juara Piala Asia Putri ketiga bagi Jepang, menyusul kesuksesan mereka pada edisi 2014 dan 2018.
Tampil di hadapan pendukung sendiri, Australia langsung menekan sejak awal laga. Penyerang andalan Sam Kerr sempat mengancam gawang Jepang, namun tendangan kerasnya masih mampu ditepis oleh kiper Ayaka Yamashita.
Australia kembali mendapat peluang emas melalui Caitlin Foord, tetapi Yamashita tampil gemilang di bawah mistar dengan menghalau bola.
Keasyikan menyerang, lini pertahanan Australia justru lengah. Jepang berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-17. Maika Hamano yang lepas dari pengawalan sukses membobol gawang Mackenzie Arnold, mengubah skor menjadi 1-0.
Jepang hampir saja menggandakan keunggulan melalui tendangan Hikaru Kitagawa, namun bola masih bisa diamankan oleh Arnold.
Di sisi lain, Australia terus berupaya menyamakan kedudukan, termasuk melalui sepakan Sam Kerr yang sayangnya masih menyamping dari sasaran. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
Kekalahan ini membuat The Matildas gagal mengulang memori manis tahun 2010 dan harus puas meraih posisi runner-up untuk kedua kalinya dalam sejarah turnamen ini. (Ant/Z-1)
Tekanan psikologis dan kerinduan keluarga membayangi keputusan tiga anggota delegasi sepak bola putri Iran untuk kembali ke tanah air setelah sempat mengajukan visa kemanusiaan di Australia.
Tujuh anggota timnas putri Iran memutuskan menetap di Australia karena alasan keamanan, sementara pemain lainnya pulang di bawah bayang-bayang ancaman.
Lima pemain sepak bola putri Iran dilaporkan bersembunyi di rumah aman di Australia. Mereka khawatir akan keselamatan jiwanya setelah aksi protes di Piala Asia.
Terancam dicap pengkhianat di tanah airnya, timnas wanita Iran mengakhiri kampanye Piala Asia di tengah kekhawatiran keamanan.
Dua gol kemenangan Indonesia dicetak di babak kedua melalui sundulan kapten tim Jazlyn Kayla Firyal pada menit ke-57 dan Katalina Stalin, tiga menit berselang.
Timnas futsal Indonesia menghajar Australia dengan skor 3-1 pada laga persahabatan internasional FIFA yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (1/11).
Mohamed Toure, yang berusia 21 tahun, mencetak gol internasional pertamanya melalui serangan balik pada menit ke-34 sebelum menambahkan gol keduanya pada menit ke-60.
Di laga final Piala Asia Putri, timnas Australia mengalahkan timnas Jepang dengan skor 88-79.
Timnas Australia memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 usai menduduki peringkat kedua klasemen Grup C Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 19 poin.
Arab Saudi masih berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Syaratnya berat.
