Maika Hamano Bawa Timnas Jepang Juara Piala Asia Putri 2026

Pemain timnas Jepang Maika Hamano (kedua dari kanan) melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang timnas Australia di laga final Piala Asia Putri.(AFP/Saeed KHAN)

TIMNAS putri Jepang resmi menasbihkan diri sebagai ratu sepak bola Asia setelah menumbangkan tuan rumah Australia di laga final Piala Asia Putri 2026. Bertanding di Stadion Australia, Sydney, Sabtu 21/30 waktu setempat, Tim Samurai Biru menang tipis dengan skor 1-0.

Kemenangan timnas Jepang dipersembahkan oleh Maika Hamano yang mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut.

Hasil ini sekaligus menandai gelar juara Piala Asia Putri ketiga bagi Jepang, menyusul kesuksesan mereka pada edisi 2014 dan 2018.

Jalannya Pertandingan

Tampil di hadapan pendukung sendiri, Australia langsung menekan sejak awal laga. Penyerang andalan Sam Kerr sempat mengancam gawang Jepang, namun tendangan kerasnya masih mampu ditepis oleh kiper Ayaka Yamashita.

Australia kembali mendapat peluang emas melalui Caitlin Foord, tetapi Yamashita tampil gemilang di bawah mistar dengan menghalau bola.

Keasyikan menyerang, lini pertahanan Australia justru lengah. Jepang berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-17. Maika Hamano yang lepas dari pengawalan sukses membobol gawang Mackenzie Arnold, mengubah skor menjadi 1-0.

Jepang hampir saja menggandakan keunggulan melalui tendangan Hikaru Kitagawa, namun bola masih bisa diamankan oleh Arnold.

Di sisi lain, Australia terus berupaya menyamakan kedudukan, termasuk melalui sepakan Sam Kerr yang sayangnya masih menyamping dari sasaran. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kekalahan ini membuat The Matildas gagal mengulang memori manis tahun 2010 dan harus puas meraih posisi runner-up untuk kedua kalinya dalam sejarah turnamen ini. (Ant/Z-1)