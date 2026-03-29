Florian Wirtz tidak Risau Meski Gawang Jerman Kebobolan Tiga Gol Saat Hadapi Swiss

Gelandang timnas Jerman Florian Wirtz(AFP/Fabrice COFFRINI )

GELANDANG timnas Jerman, Florian Wirtz, mengaku tidak khawatir dengan performa lini pertahanan timnya meski harus kebobolan tiga gol saat menghadapi timnas Swiss dalam laga uji coba FIFA Match Day.

Bertanding di St. Jakob Park, Basel, Sabtu (28/3) dini hari WIB, tim asuhan Julian Nagelsmann tersebut berhasil memetik kemenangan tipis dengan skor akhir 4-3.

"Saya tidak khawatir (dengan performa lini pertahanan) karena kami merupakan tim yang sangat baik dengan kondisi skema pertahanan yang baik," kata Wirtz sebagaimana dikutip dari DW News, Minggu (29/3).

Baca juga : Austria dan Jerman Cetak Gol Cepat di Laga Persahabatan

Wirtz mengakui bahwa tiga gol yang bersarang ke gawang Jonathan Baumann sebenarnya dapat dicegah. Namun, ia menilai hal tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi bagi skuad Der Panzer ke depannya.

"Saya rasa ketiga gol itu sedikit dapat dicegah, tapi ini tentang kemenangan dan jika kami menang dengan satu gol lebih daripada pihak lawan maka itu juga tidak apa-apa," ungkap Wirtz.

Dalam pertandingan tersebut, Wirtz menjadi aktor kunci kemenangan Jerman. Pemain Liverpool ini mencatatkan performa gemilang dengan torehan dua gol dan dua assist.

Mantan pemain Bayer Leverkusen itu mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-61 dan ke-85. Sementara itu, dua assist yang dilepaskannya berhasil dikonversi menjadi gol oleh Jonathan Tah pada menit ke-26 dan Serge Gnabry pada masa injury time babak pertama.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Jerman sebelum melakoni satu pertandingan uji coba terakhir pada jeda internasional, kali ini melawan Ghana, yang dijadwalkan berlangsung pada 31 Maret mendatang. (Ant/Z-1)