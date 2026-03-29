Kebobolan Tiga Gol Saat Menang Tipis Atas Swiss, Julian Nagelsmann Akui Lini Belakang Jerman Rapuh

Pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann(AFP/Odd ANDERSEN)

TIMNAS Jerman berhasil memetik kemenangan tipis 4-3 atas Swiss dalam laga persahabatan di Stadion St Jakob Park, Basel, Sabtu (28/3) dini hari WIB. Meski menang, pelatih tim Panser Julian Nagelsmann memberikan catatan kritis terhadap performa barisan pertahanan skuadnya.

Nagelsmann menilai lini belakang Jerman masih tampak rapuh, terutama saat lawan memasuki area pertahanan mereka.

"Kami memang tidak cukup baik dalam bertahan di beberapa situasi. Saat melakukan pressing tinggi kami cukup solid, tetapi ketika bertahan di area sendiri, kami terkadang terlalu pasif," ujar Nagelsmann dikutip dari laman resmi DFB, Minggu (29/3).

Baca juga : Preview Swiss vs Jerman: Uji Nyali Die Mannschaft di Basel Jelang Piala Dunia 2026

Meski demikian, juru taktik berusia 38 tahun tersebut menganggap pasukannya layak menang.

Ia memuji produktivitas timnya yang mampu menyarangkan empat gol ke gawang timnas Swiss, tim yang dikenal memiliki pertahanan baja sepanjang Kualifikasi Piala Dunia 2026.

"Kami juga membuat lima atau enam kesempatan emas pada pertandingan tersebut. Jadi, pertandingan itu menjadi uji coba yang bagus. Wirtz juga membuat dua gol yang luar biasa," tambahnya.

Baca juga : Swiss vs Jerman: Florian Wirtz Menggila, Jerman Putus Rekor Unbeaten Swiss

Penampilan Gemilang Florian Wirtz

Bintang kemenangan Jerman, Florian Wirtz, tampil memukau dengan torehan dua gol (61'dan 85'). Gelandang serang Liverpool tersebut mengaku tidak panik meski Swiss sempat memimpin dua kali di babak pertama.

"Saya tidak pernah khawatir dengan dua gol itu karena kami memiliki tim yang bagus. Namun, memang, kami mesti bekerja keras karena tiga gol lawan sebenarnya bisa dihindari. Meski begitu, pada akhirnya, kami membuat satu gol lebih banyak dari lawan. Jadi tidak masalah," kata Wirtz.

Selain dwigol Wirtz, dua gol Jerman lainnya dihasilkan oleh Jonathan Tah (26') dan Serge Gnabry (45'+2'). Sementara itu, tiga gol balasan tuan rumah dicetak oleh Dan Ndoye (17'), Breel Embolo (41'), dan Joel Monteiro (79').

Catatan Sejarah

Kemenangan ini menjadi momen penting bagi Die Mannschaft. Ini adalah kemenangan pertama Jerman atas Swiss sejak terakhir kali merasakannya pada laga persahabatan pada 2008 silam (4-0).

Hasil ini juga memperbaiki catatan pertemuan kedua tim setelah sebelumnya hanya bermain imbang 1-1 pada fase grup Euro 2024. (Ant/Z-1)