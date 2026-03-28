Wirtz Rendah Hati usai Jadi Bintang Kemenangan Jerman

GelandangJerman Florian Wirtz (kanan)

GELANDANG Jerman Florian Wirtz mencuri perhatian dalam kemenangan dramatis 4-3 atas Swiss pada laga uji coba di Basel, Sabtu (28/3) dini hari. Meski tampil gemilang dengan dua gol dan dua assist, Wirtz tetap merendah dan mengakui ada unsur keberuntungan dalam salah satu golnya.

“Saya bohong kalau bilang mengarahkan bola persis ke situ pada gol pertama. Tapi saya memang ingin menendangnya ke gawang,” ujar Wirtz.

“Kalau akhirnya masuk seperti itu, tentu saya senang. Ada sedikit unsur niat, tapi juga ada keberuntungan," tambahnya.

Laga berjalan terbuka sejak awal. Swiss dua kali unggul melalui Dan Ndoye dan Breel Embolo. Namun Jerman selalu mampu membalas, dengan Wirtz menjadi motor di balik setiap kebangkitan.

Assist pertamanya lahir dari umpan silang terukur yang diselesaikan Jonathan Tah untuk menyamakan kedudukan. Ia kemudian kembali berperan saat mengirim umpan terobosan matang kepada Serge Gnabry yang membuat skor menjadi 2-2 jelang turun minum.

Memasuki babak kedua, Wirtz menunjukkan kualitas individunya. Ia mencetak gol spektakuler dari sudut sempit untuk membawa Jerman berbalik unggul 3-2. Namun Swiss kembali menyamakan skor lewat gol indah pemain pengganti Joel Monteiro.

Saat laga tampak akan berakhir imbang, Wirtz kembali menjadi penentu. Dia melepaskan tembakan melengkung dari tepi kotak penalti yang tak mampu dijangkau kiper, memastikan kemenangan 4-3 bagi Jerman.

