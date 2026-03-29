Timnas Senegal Tetap Pamerkan Trofi Piala Afrika 2025 di Laga Persahabatan Kontra Timnas Peru

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
TIMNAS Senegal melakukan aksi simbolis dengan tetap memamerkan trofi Piala Afrika 2025 kepada publik, meski status juara mereka telah dicabut oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF). Aksi ini dilakukan menjelang laga uji coba melawan timnas Peru di Stade de France, Paris, pada Sabtu (28/3).
Berdasarkan unggahan akun resmi media sosial timnas Senegal, sekitar satu jam sebelum kick-off, para pemain bersama pelatih Pape Bouna Thiaw memasuki lapangan sambil membawa trofi di hadapan puluhan ribu penonton.
Langkah ini merupakan bentuk penegasan bahwa mereka tetap menganggap diri sebagai juara yang sah.
Di tengah polemik status juara tersebut, Senegal tampil solid di lapangan dan sukses menaklukkan Peru dengan skor 2-0.
Nicolas Jackson membuka keunggulan pada menit ke-41 setelah memanfaatkan umpan dari aksi individu Ibrahima Mbaye. Ismaila Sarr kemudian menggandakan skor pada menit ke-54 melalui skema bola pantul setelah melewati dua pemain bertahan lawan.
Kemenangan ini menjadi hasil positif pertama bagi Senegal sejak partai final Piala Afrika, Januari lalu.
Sebagai informasi, CAF, melalui badan banding, sebelumnya telah menetapkan timnas Maroko sebagai juara. Keputusan itu diambil setelah Senegal melakukan aksi *walk-out* selama 14 menit pada laga final Piala Afrika.
Pihak Senegal kini tengah melayangkan gugatan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) untuk membatalkan keputusan tersebut. Pelatih Pape Bouna Thiaw menegaskan keyakinannya terhadap status timnya.
"Kami adalah juara Afrika yang sah," tegas Pape Bouna Thiaw.
Sebagai bentuk perlawanan lebih lanjut, tim berjuluk Singa Teranga ini tetap mengenakan jersei dengan dua bintang yang melambangkan gelar Piala Afrika 2021 dan 2025, sembari menunggu keputusan inkrah dari CAS. (Ant/Z-1)
Melalui upaya hukum ini, Senegal mendesak agar keputusan komite banding CAF yang memenangkan Maroko segera dibatalkan.
Pemerintah Senegal resmi menuntut penyelidikan internasional independen terkait dugaan korupsi di tubuh Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF).
Di tengah kekecewaan publik Senegal usai pencabutan gelar Piala Afrika, Idrissa Gueye justru menekankan bahwa ada hal yang jauh lebih berharga dibandingkan sekadar trofi juara.
Federasi sepak bola Senegal berencana mengajukan banding ke Court of Arbitration for Sport (CAS) setelah gelar Piala Afrika mereka dicabut oleh Konfederasi sepak bola Afrika (CAF).
Pencabutan gelar Piala Afrika ini bermula dari temuan adanya ketidakkonsistenan data pemain yang didaftarkan Federasi Sepak Bola Senegal (FSF).
