Gelar Senegal Dicabut, Maroko Dinyatakan Juara Piala Afrika 2025

Para pemain timnas Maroko saat adu penalti di laga semifinal Piala Afrika kontra timnas Nigeria.(AFP/FRANCK FIFE )

DUNIA sepak bola Afrika diguncang keputusan mengejutkan. Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) secara resmi mencabut gelar juara Piala Afrika 2025 dari timnas Senegal dan memberikannya kepada timnas Maroko.

Keputusan ini diambil menyusul investigasi mendalam terkait pelanggaran administratif serius yang dilakukan oleh pihak Senegal selama turnamen berlangsung.

Akar Permasalahan: Pelanggaran Administratif

Pencabutan gelar ini bermula dari temuan adanya ketidakkonsistenan data pemain yang didaftarkan Federasi Sepak Bola Senegal (FSF).

Baca juga : Drama Final Piala Afrika 2025 Berujung Sanksi Berat: Pape Thiaw Diskors 5 Laga

Berdasarkan laporan komite disiplin, ditemukan bukti bahwa terdapat dokumen yang tidak valid terkait kelayakan salah satu pemain kunci mereka.

Meskipun Senegal memenangkan laga final di lapangan, aturan tegas CAF mengenai integritas kompetisi menyatakan bahwa kesalahan administratif pada level ini dapat mengakibatkan pembatalan seluruh hasil pertandingan yang melibatkan pemain tersebut.

Pernyataan Resmi CAF

Dalam keterangan persnya, Presiden CAF Patrice Motsepe menekankan pentingnya menegakkan aturan demi martabat sepak bola Benua Hitam.

Baca juga : Tragedi Panenka Brahim Diaz: Top Skor yang Meminta Maaf di Balik Kegagalan Timnas Maroko

"Kami harus menjunjung tinggi sportivitas dan transparansi. Keputusan ini berat, namun perlu diambil untuk memastikan bahwa integritas turnamen kami tetap tidak ternoda. Maroko, sebagai runner-up, kini secara resmi diakui sebagai juara Piala Afrika 2025," ungkap Motsepe

Dampak bagi Maroko dan Senegal

Bagi Maroko, gelar ini menjadi pencapaian bersejarah, meskipun diraih melalui jalur meja hijau. Skuad Singa Atlas, yang tampil impresif sepanjang turnamen dinilai layak mendapatkan apresiasi tertinggi setelah performa konsisten mereka hingga babak final.

Di sisi lain, kubu Senegal menyatakan kekecewaan mendalam. Federasi Sepak Bola Senegal dikabarkan tengah menyiapkan langkah hukum dan mempertimbangkan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Mereka berargumen bahwa kesalahan tersebut bersifat teknis dan tidak seharusnya menghapus perjuangan para pemain di atas rumput hijau.

Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh federasi di Afrika untuk lebih teliti dalam manajemen administratif tim.

Dengan keputusan ini, daftar juara Piala Afrika resmi berubah, dan Maroko kini bersiap menyongsong turnamen berikutnya dengan status sebagai juara bertahan. (marca/Z-1)