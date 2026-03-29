Argentina Hanya Menang Tipis Atas Mauritania, Lionel Scaloni Mengaku tidak Puas 

Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni

PELATIH timnas Argentina, Lionel Scaloni, melontarkan kritik tajam terhadap performa tim Tango meski mereka berhasil memetik kemenangan 2-1 atas Mauritania dalam laga persahabatan di Stadion Alberto Armando, Sabtu (28/3) pagi WIB.

Scaloni menilai anak asuhnya tampil di bawah standar dalam laga yang menjadi pertemuan perdana kedua negara di level senior tersebut.

"Hari ini, tim tidak tampil baik. Kami harus bekerja keras lagi dan melakukan perbaikan," ujar Scaloni sebagaimana dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Argentina (AFA), Minggu (29/3).

Statistik yang Mengkhawatirkan

Ketidakpuasan Scaloni didasari oleh efektivitas permainan Albiceleste. Berdasarkan data Fotmob, Argentina justru kalah agresif dengan hanya mencatatkan 7 percobaan tembakan (4 tepat sasaran).

Sebaliknya, Mauritania tampil mengejutkan dengan melepaskan 11 tembakan (4 tepat sasaran). Realita ini menjadi alarm bagi sang juara dunia bertahan menjelang turnamen besar.

"Itu menunjukkan dengan jelas tidak ada lawan yang mudah. Padahal, ketika tampil bagus, kami bisa bersaing dengan tim mana pun," tutur Scaloni.

Ringkasan Pertandingan

Argentina sejatinya memulai laga dengan cukup baik melalui gol Enzo Fernandez pada menit ke-17, yang kemudian digandakan oleh Nico Paz di menit ke-32.

Namun, intensitas permainan menurun hingga tim tamu mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Jordan Lefort di masa injury time (90+4').

Badai Cedera Menuju Piala Dunia 2026

Di balik hasil pertandingan, kabar duka menyelimuti skuad Argentina terkait absennya dua pemain muda, Joaquin Panichelli dan Juan Foyth, pada Piala Dunia 2026 mendatang.

Joaquin Panichelli, 23: Penyerang Strasbourg ini mengalami cedera lutut saat sesi latihan Kamis (26/3).

Juan Foyth: Bek Villarreal ini harus menepi sejak Januari 2026 akibat cedera robek achilles.

"Kamis yang sangat sedih untuk Joaquin. Dia sudah berlatih dengan baik. Saya mengirimkan simpati untuknya, termasuk Juan Foyth," ucap Scaloni dengan nada prihatin.

Agenda Selanjutnya

Argentina dijadwalkan menghadapi Zambia pada Rabu (1/4) pagi WIB. Laga tersebut akan menjadi ujian terakhir sebelum Scaloni mengumumkan skuad final yang akan dibawa menuju putaran final Piala Dunia 2026. (Ant/Z-1)