Kalah Agresif dari Mauritania, Scaloni Soroti Kelemahan Argentina

Pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni

PELATIH tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, mengaku tidak puas dengan penampilan timnya meski menang 2-1 atas Mauritania dalam laga persahabatan di Stadion Alberto Armando, Buenos Aires, Sabtu (28/3) pagi WIB.

"Hari ini tim tidak tampil baik. Kami harus bekerja keras lagi dan melakukan perbaikan," tegas Scaloni sebagaimana dikutip dari laman resmi Federasi Sepak Bola Argentina (AFA).

Kalah Agresif dari Tim Tamu

Statistik pertandingan menunjukkan bahwa Albiceleste tampil kurang dominan dalam hal serangan. Berdasarkan data Fotmob, Lionel Messi dan kawan-kawan hanya melepaskan tujuh percobaan tembakan, dengan empat di antaranya tepat sasaran.

Secara mengejutkan, Mauritania justru tampil lebih agresif dengan mencatatkan 11 percobaan tembakan, di mana empat di antaranya mengarah ke gawang.

"Itu menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada lawan yang mudah. Padahal, ketika tampil bagus, kami bisa bersaing dengan tim mana pun," tambah juru taktik yang membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 tersebut.

Selain menyoroti performa tim, Scaloni juga menyampaikan rasa simpati mendalam atas cederanya dua pemain muda, Joaquin Panichelli dan Juan Foyth, yang dipastikan absen dari gelaran Piala Dunia 2026.

Panichelli (23), penyerang Strasbourg, mengalami cedera lutut saat sesi latihan timnas pada Kamis (26/3). Sementara itu, bek Villarreal Juan Foyth harus menepi sejak Januari 2026 akibat cedera robek Achilles saat menghadapi Real Madrid.

"Kamis yang sangat sedih untuk Joaquin. Dia sudah berlatih dengan baik. Saya mengirimkan simpati untuknya, juga untuk Juan Foyth," tutur Scaloni.

Argentina unggul lebih dulu melalui gol Enzo Fernandez pada menit ke-17, disusul gol Nico Paz di menit ke-32. Namun, fokus pertahanan Argentina mengendur di pengujung laga, sehingga Mauritania mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol Jordan Lefort pada masa injury time (90+4').

Laga ini mencatatkan sejarah sebagai pertemuan perdana kedua negara di level senior. Selanjutnya, Argentina dijadwalkan menghadapi Zambia pada Rabu (1/4/2026) pagi WIB. Pertandingan tersebut akan menjadi ujian terakhir sebelum Scaloni mengumumkan skuad final untuk Piala Dunia 2026.

