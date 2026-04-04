Jelang Man City vs Liverpool: Badai Cedera Hantui Duel Raksasa

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
Panggung sepak bola Inggris akan kembali memanas akhir pekan ini saat dua kekuatan besar, Manchester City dan Liverpool, bentrok di babak perempat final Piala FA 2025/2026. Duel Man City vs Liverpool dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (4/4) sore waktu setempat dan akan menjadi laga hidup-mati bagi kedua tim demi mengamankan tiket ke semifinal.
Pertemuan ini bukan sekadar perebutan trofi tertua di dunia, melainkan juga adu gengsi antara dua pelatih terbaik di era modern. Namun, jelang laga krusial ini, kedua tim harus menghadapi tantangan besar terkait kebugaran pemain yang bisa mengubah peta kekuatan di lapangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Liverpool datang ke markas lawan dengan kondisi pincang. Tercatat ada tujuh pemain yang dilaporkan bakal absen dalam duel panas ini. Kehilangan pilar-pilar penting di lini tengah dan belakang menjadi pekerjaan rumah berat bagi manajer Liverpool untuk meramu strategi yang tepat guna meredam agresivitas tuan rumah.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan Manchester City yang cenderung memiliki kedalaman skuad lebih merata. Meski demikian, status sebagai tuan rumah tidak lantas membuat City jemawa, mengingat Liverpool selalu punya cara untuk memberikan kejutan dalam laga-laga sistem gugur seperti Piala FA.
|Detail
|Keterangan
|Pertandingan
|Manchester City vs Liverpool
|Fase
|Perempat Final Piala FA (FA Cup)
|Lokasi
|Etihad Stadium / Anfield (Menunggu Konfirmasi Final)
|Kondisi Tim
|7 Pemain Liverpool dilaporkan absen
Ada beberapa fakta krusial yang menyelimuti pertemuan kedua tim kali ini. Pertama, intensitas pertemuan keduanya di kompetisi piala domestik selalu menghasilkan drama gol di menit-menit akhir. Kedua, faktor kelelahan pemain setelah jeda internasional atau jadwal liga yang padat akan menjadi penentu daya tahan fisik di lapangan.
Hingga sesi latihan terakhir, kedua manajer masih memantau kondisi beberapa pemain kunci yang diragukan tampil. Keputusan final mengenai starting line-up biasanya baru akan diumumkan satu jam sebelum kick-off untuk menjaga kerahasiaan taktik.
Siapakah yang akan melaju ke semifinal? Apakah Manchester City akan memanfaatkan badai cedera lawan, ataukah Liverpool mampu menunjukkan mentalitas juara mereka meski tampil dengan skuad terbatas? Patut dinantikan laga yang akan menyedot perhatian jutaan pasang mata ini. (E-3)
