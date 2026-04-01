Jadwal Perempat Final Piala FA 2026 : Duel Sengit Manchester City vs Liverpool 

Manchester city menjuarai Carabao Cup 2026(Instagram/@mancity)

MANCHESTER City vs Liverpool akan menjadi duel sengit dua raksasa klub Inggris di Piala FA 2026 dalam fase perempat final. Laga Manchester City vs Liverpool yang berlangsung di Stadion Etihad, Sabtu (4/4) pukul 18.45 WIB.

Setelah keluar sebagai juara dalam Carabao Cup, The Citizens punya kepercayaan diri penuh. Sementara rivalnya Liverpool sempat gagal selama pertandingan Maret 2026.

Laga lainnya yang menjadi sorotan yakni Chelsea melawan Port Vale di Stamford Bridge pada Sabtu (4/4) pukul 23.15 WIB. Chelsea disebut unggul meskipun memiliki tren kurang memuaskan belakangan ini.

Port Vale bisa saja menjadi kuda hitam setelah tampil solid di kompetisi gugur. Sementara itu, penghuni papan atas Liga Inggris Arsenal akan bertandang ke markas Southampton di Stadion St Mary’s pada Minggu (5/4) pukul 02.00 WIB.

The Gunners diharapkan mampu menunjukkan konsistensi demi mengamankan tiket semifinal. Adapun laga terakhir mempertemukan West Ham United kontra Leeds United yang digelar pada Minggu (5/4) pukul 22.30 WIB.

Babak delapan besar ajang sepak bola tertua di dunia ini akan dimulai Sabtu (4/4) hingga Minggu (5/4) WIB.

Jadwal perempat final Piala FA:



Sabtu (4/4)

8.45 WIB: Manchester City vs Liverpool

23.15 WIB: Chelsea vs Port Vale



Minggu (5/4)

02.00 WIB: Southampton vs Arsenal

22.30 WIB: West Ham United vs Leeds United

