Liverpool vs Man City : The Reds Percaya Diri di Piala FA

Presiden mengecam keras tindakan keji yang menyebabkan gugurnya para prajurit TNI.
PERTANDINGAN Liverpool vs Man City akan berlangsung Sabtu (4/4) pukul 18.45 dalam perempat final Piala FA. Pelatih Liverpool Arne Slot optimistis anak-anak asuhannya dapat tembus ke semifinal Piala FA.
Ia mengatakan bahwa hasil pertandingan melawan The Citizens penting bagi Liverpool. The Reds apabila memenangkan pertandingan dapat mengamankan tiket ke babak semifinal dan akan bersaing memperebutkan juara piala FA untuk musim ini.
"Saya pikir semakin banyak pemain yang siap dengan jadwal ini dibandingkan sebelumnya," ucap Arne Slot dikutip Jumat (3/4).
Akan bertanding di laga tandang yakni Stadion Etihad, ia yakin suporter Liverpool dapat menambah suntikan semangat.
"Saya bahkan tidak akan terkejut jika mereka lebih berisik daripada fans City," ucap Arne Slot.
Dalam statistik pertandingan, Liverpool kalahdalam dua pertemuan melawan Man City. Kekalahan berturut-turut kontra Manchester City itu saat di Etihad dengan skor 0-3 dan kedua di Anfield dengan 1-2.
Manchester City akan menjadi ujian pertama Liverpool yang bulan ini akan menghadapi enam pertandingan. Liverpool akan menghadapi klub asal Prancis Paris Saint-Germain di Liga Champions. (Ant/H-4)
Empat tiim sudah memastikan diri di babak semifinal Piala FA. Chelsea akan menghadapi Leeds United, sementara Manchester City ditantang Southampton.
Leeds United melaju ke semifinal Piala FA setelah menang adu penalti atas West Ham United di London Stadium dalam laga penuh drama VAR.
Simak preview West Ham United vs Leeds United di Piala FA. Analisis kekuatan, prediksi pemain, dan ambisi kedua tim di kompetisi tertua dunia.
Arne Slot buka suara usai Liverpool disingkirkan Manchester City di perempat final Piala FA. Soroti pertahanan buruk dan masalah penyelesaian akhir.
Asisten pelatih Manchester City, Pep Lijnders, puji habis-habisan Erling Haaland setelah hat-trick heroiknya singkirkan Liverpool dari Piala FA.
Erling Haaland tampil menggila dengan mencetak hat-trick saat Manchester City melibas Liverpool 4-0. The Citizens resmi cetak rekor 18 kemenangan kandang beruntun di Piala FA.
