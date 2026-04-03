Liverpool vs Man City : The Reds Percaya Diri di Piala FA

PERTANDINGAN Liverpool vs Man City akan berlangsung Sabtu (4/4) pukul 18.45 dalam perempat final Piala FA. Pelatih Liverpool Arne Slot optimistis anak-anak asuhannya dapat tembus ke semifinal Piala FA.

Ia mengatakan bahwa hasil pertandingan melawan The Citizens penting bagi Liverpool. The Reds apabila memenangkan pertandingan dapat mengamankan tiket ke babak semifinal dan akan bersaing memperebutkan juara piala FA untuk musim ini.

"Saya pikir semakin banyak pemain yang siap dengan jadwal ini dibandingkan sebelumnya," ucap Arne Slot dikutip Jumat (3/4).

Akan bertanding di laga tandang yakni Stadion Etihad, ia yakin suporter Liverpool dapat menambah suntikan semangat.

"Saya bahkan tidak akan terkejut jika mereka lebih berisik daripada fans City," ucap Arne Slot.

Dalam statistik pertandingan, Liverpool kalahdalam dua pertemuan melawan Man City. Kekalahan berturut-turut kontra Manchester City itu saat di Etihad dengan skor 0-3 dan kedua di Anfield dengan 1-2.

Manchester City akan menjadi ujian pertama Liverpool yang bulan ini akan menghadapi enam pertandingan. Liverpool akan menghadapi klub asal Prancis Paris Saint-Germain di Liga Champions. (Ant/H-4)