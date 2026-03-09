Leeds United vs Norwich City, The Whites Akhiri Penantian Dekade untuk Melaju ke Perempat Final Piala FA

Headline
LEEDS United United sukses mengamankan tiket perempat final Piala FA untuk pertama kalinya dalam 23 tahun terakhir. Kepastian ini diraih setelah tim asuhan Daniel Farke tersebut menundukkan perlawanan klub Divisi Championship, Norwich City, dengan skor meyakinkan 3-0 di Elland Road, Minggu (8/3).
Tampil di hadapan pendukung sendiri, Leeds, yang berlaga di Liga Primer Inggris, menunjukkan kelas mereka sejak menit awal.
The Whites berhasil memecah kebuntuan pada pertengahan babak pertama, tepatnya di menit 32.
Berawal dari kontrol bola yang sempurna, Sean Longstaff melepaskan tendangan voli akurat memanfaatkan umpan silang Gabriel Gudmundsson untuk menaklukkan pertahanan tim tamu.
Dominasi tuan rumah terus berlanjut. Dua menit menjelang turun minum,Gabriel Gudmundsson mencatatkan gol pertamanya untuk Leeds United. Gol tersebut tercipta setelah barisan pertahanan Norwich gagal mengantisipasi umpan silang Dan James dengan sempurna, membiarkan Gudmundsson menceploskan bola dari jarak dekat.
Memasuki paruh kedua, Norwich City, yang kini ditangani oleh Philippe Clement, mencoba memberikan perlawanan lebih berarti.
Kiper Leeds, Lucas Perri, dipaksa melakukan penyelamatan penting saat menepis tendangan jarak jauh Kenny McLean sepuluh menit setelah babak kedua dimulai.
Tim tamu sebenarnya memiliki peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan melalui Anis Ben Slimane. Menerima umpan matang dari pemain pengganti Errol Mundle-Smith tepat di depan gawang, sayangnya sepakan Ben Slimane hanya membentur tiang gawang.
Harapan Norwich untuk bangkit akhirnya pupus lima menit sebelum laga usai. Penyerang asal Belanda, Joel Piroe, mengunci kemenangan Leeds menjadi 3-0 lewat tembakan melengkung kaki kiri yang indah.
Kiper pengganti Norwich, Vladan Kovacevic, yang masuk menggantikan Daniel Grimshaw yang cedera, tidak berdaya menghalau bola tersebut.
Kemenangan ini menjadi angin segar bagi publik Elland Road. Terakhir kali Leeds mencapai babak perempat final Piala FA adalah pada musim 2002-2003.
Hasil ini sekaligus menjadi obat penawar setelah kekalahan mengecewakan dari Sunderland di laga Liga Primer Inggris tengah pekan lalu, yang membuat posisi mereka kembali terancam di zona degradasi.
Manajer Daniel Farke, yang harus menyaksikan laga dari tribun akibat sanksi larangan mendampingi tim, melakukan rotasi besar-besaran dengan melakukan sembilan perubahan pada susunan pemain.
Strategi ini terbukti efektif memberikan kedalaman skuad yang dibutuhkan Leeds untuk mengarungi sisa musim. (Z-1)
