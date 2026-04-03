Manchester City vs Liverpool Panaskan Perempat Final Piala FA

Pesepak bola Manchester City FC Nico O'Reilly (kanan) berebut bola dengan pemain Liverpool FC Mohamed Salah dalam pertandingan Liga Inggris di Manchester, Inggris, Senin (10/11/2025).(Xinhua )

PERTANDINGAN perempat final Piala FA antara Manchester City dan Liverpool menjadi sorotan utama, dengan Mohamed Salah bertekad menutup kariernya di Anfield dengan prestasi.

Laga panas akan tersaji di Stadion Etihad, Sabtu (4/4), saat Manchester City menjamu Liverpool dalam partai pembuka perempat final Piala FA.

Pertandingan itu menjadi momen penting bagi Mohamed Salah yang ingin menutup sembilan musim gemilangnya bersama Liverpool dengan pencapaian prestisius.

Manchester City datang dengan kepercayaan diri tinggi usai tampil impresif musim ini, termasuk kemenangan 2-0 atas Arsenal di final Piala Liga sebelum jeda internasional. Tim asuhan Pep Guardiola itu masih berpeluang mengulang pencapaian musim 2018/2019 sebagai satu-satunya tim Inggris yang meraih treble domestik.

Di sisi lain, Liverpool menghadapi periode krusial yang dapat menentukan arah musim mereka, bahkan masa depan sang pelatih, Arne Slot.

Meski sukses mempersembahkan gelar liga ke-20, Slot kini berada di bawah tekanan untuk memperbaiki performa timnya pada musim keduanya yang berjalan sulit.

Situasi tersebut juga diwarnai rencana perpisahan Salah yang telah memastikan akan meninggalkan klub pada akhir musim setelah mencetak 255 gol.

"Mudah-mudahan dia bisa membuat warisannya menjadi lebih istimewa dalam beberapa minggu dan bulan mendatang di saat kami masih memperjuangkan sesuatu yang spesial, tetapi dia akan selalu meninggalkan klub ini sebagai seorang legenda," ujar Slot.

Di London, Chelsea berusaha menghindari hasil buruk di tengah situasi internal yang tidak kondusif. Empat kekalahan beruntun membuat posisi pelatih Liam Rosenior terancam meski baru menjabat kurang dari tiga bulan.

Meski demikian, menghadapi Port Vale yang berada di dasar klasemen League One seharusnya menjadi peluang bagi Chelsea untuk bangkit di Stamford Bridge pada Sabtu nanti.

Sementara itu, Arsenal diperkirakan melakukan rotasi saat bertandang ke markas Southampton di St Mary's.

Sejumlah pemain utama seperti Declan Rice, Bukayo Saka, William Saliba, dan Gabriel Magalhaes sebelumnya menarik diri dari tugas internasional akibat cedera.

Pelatih Mikel Arteta mengincar respons positif setelah harapan mengakhiri puasa trofi selama enam tahun kandas di tangan Manchester City di Wembley.

Pada pertandingan lain, West Ham United dan Leeds United melihat perempat final itu sebagai peluang langka. Leeds belum mencapai semifinal sejak 1987, sedangkan West Ham terakhir kali melangkah sejauh itu sekitar dua dekade lalu.

Meski berada di zona degradasi, tim asuhan Nuno Espirito Santo berupaya memanfaatkan momentum kompetisi piala untuk mendongkrak performa di liga. (Ndf/I-1)