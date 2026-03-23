Nico O’Reilly jadi bintang kemenangan 2-0 Manchester City atas Arsenal di final Carabao Cup. (Manchester City)

DOMINASI Manchester City di kompetisi Carabao Cup kembali berlanjut. Lewat dua gol pemuda berbakat Nico O’Reilly di babak kedua, skuad asuhan Pep Guardiola sukses membungkam Arsenal dengan skor 2-0 dalam laga final yang berlangsung di Stadion Wembley.

Kemenangan ini menandai gelar ke-9 bagi The Cityzens di ajang tersebut, sekaligus trofi ke-19 bagi Guardiola selama menukangi City. Sebaliknya, kekalahan ini membuat ambisi quadruple Arsenal hancur dan memperpanjang puasa gelar mereka sejak 2020.

Penyelamatan Krusial James Trafford

Laga dimulai dengan intensitas tinggi. Arsenal, yang melakoni final Carabao Cup pertama mereka dalam delapan tahun terakhir, langsung tancap gas. The Gunners nyaris unggul cepat melalui peluang beruntun dari Kai Havertz dan Bukayo Saka. Namun, kiper James Trafford tampil luar biasa dengan melakukan triple save spektakuler untuk menjaga gawang City tetap perawan.

Setelah selamat dari gempuran awal, City perlahan mulai mengendalikan permainan. Antoine Semenyo berulang kali merepotkan lini pertahanan Arsenal yang dikawal Piero Hincapie. Meski City mendominasi penguasaan bola, pertahanan rapat Arsenal membuat Erling Haaland dan kolega kesulitan menciptakan peluang bersih hingga babak pertama berakhir tanpa gol.

Momen Kebangkitan Nico O’Reilly

Memasuki babak kedua, tekanan City semakin menjadi-jadi. Ketegangan sempat memuncak ketika Jeremy Doku berhasil mencuri bola dari kaki kiper Arsenal, Kepa Arrizabalaga. Demi menghentikan laju Doku, Kepa terpaksa melakukan pelanggaran yang berbuah kartu kuning.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-60. Berawal dari umpan silang Rayan Cherki, bola gagal ditangkap dengan sempurna oleh Kepa. Kesalahan tersebut langsung dimanfaatkan oleh Nico O’Reilly yang menyundul bola ke gawang kosong dari jarak dekat.

Hanya berselang empat menit, O’Reilly kembali menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Pemain muda tersebut berhasil mendahului Bukayo Saka di tiang jauh untuk menyambut umpan silang Matheus Nunes dengan sundulan tajam yang mengubah skor menjadi 2-0.

Arsenal Gagal Merespons

Mikel Arteta mencoba mengubah keadaan dengan memasukkan Noni Madueke dan Riccardo Calafiori. Calafiori hampir saja memberikan dampak instan, namun tendangan mendatarnya hanya membentur tiang gawang luar.

Keberuntungan tampaknya memang tidak berpihak pada Arsenal malam itu. Di menit-menit akhir, sundulan Gabriel hanya melambung dan mengenai mistar gawang. Manchester City tampil tenang dan solid untuk mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

Kemenangan meyakinkan ini mengukuhkan status City sebagai penguasa kompetisi, sementara Arsenal harus kembali fokus pada kompetisi lain setelah harapan merengkuh trofi pertama mereka musim ini kandas di tangan rival terberat. (Flash Score/Z-2)