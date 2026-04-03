De Zerbi Berani Karam Bersama Tottenham

Pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi(AFP)

KOMITMEN Roberto De Zerbi menegaskan untuk tetap melatih Tottenham Hotspur pada musim depan, bahkan bila Spurs harus terdegradasi dari Liga Inggris.

Pernyataan ini disampaikan di tengah situasi sulit yang tengah dialami klub asal London tersebut.

“Saya menandatangani kontrak lima tahun karena ini adalah tantangan besar. Saya akan menjadi pelatih Tottenham musim depan, apa pun yang terjadi,” ujar De Zerbi yang dikutip dari Fotmob pada Jumat.

Baca juga : De Zerbi Ingin Lama di Tottenham, Siap Angkat Spurs dari Ancaman Degradasi

De Zerbi baru saja ditunjuk sebagai pelatih Tottenham menggantikan Igor Tudor setelah tim menjalani lima pertandingan tanpa kemenangan di Liga Inggris.

Spurs saat ini hanya terpaut satu poin dari zona degradasi akibat rentetan hasil buruk. Tak hanya itu, Tottenham juga belum meraih kemenangan dalam 13 laga liga terakhir, yang menyamai rekor terburuk klub dalam sejarah kompetisi liga.

Meski demikian, De Zerbi tetap optimistis. Dia mengaku telah mempelajari skuad Tottenham secara mendalam dan menilai timnya memiliki kualitas yang cukup untuk bangkit dari keterpurukan.

Baca juga : City Menang 3-1 Plymouth, Guardiola Akui tak Anggap Remeh Lawan

“Saya menonton banyak pertandingan, terutama dalam periode terakhir. Saya mengenal para pemain dengan sangat baik. Ini adalah momen sulit bagi semua orang di Tottenham,” kata De Zerbi.

“Saya pikir kami memiliki kualitas yang tepat untuk keluar dari situasi ini. Saya percaya pada para pemain,” lanjutnya.

Selain fokus menyelamatkan tim dari ancaman degradasi, De Zerbi juga menatap masa depan Tottenham dengan penuh keyakinan. Dia percaya proyek jangka panjang yang dibangun dapat membawa klub kembali ke jalur positif.

“Saya menerima tantangan ini karena saya sangat percaya pada para pemain. Gaya dan sejarah Tottenham adalah tipe permainan yang sangat jelas. Setelah bagian musim ini, saya pikir kami bisa menciptakan masa depan yang hebat,” tutup De Zerbi. (Ant/P-3)