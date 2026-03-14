Preview Chelsea vs Newcastle United: Misi Bangkit The Blues di Stamford Bridge

Enzo Fernandez pemain Chelsea(Instagram/@chelseafc)

PERTANDINGAN Chelsea vs Newcastle United dalam lanjutan pekan ke-30 Liga Inggris musim 2025/2026 berlangsung di Stamford Bridge, Sabtu (14/3). Laga ini menjadi momentum krusial bagi anak asuh Liam Rosenior untuk kembali ke jalur kemenangan setelah hasil mengecewakan di kompetisi Eropa tengah pekan kemarin.

Ambisi Empat Besar Chelsea

Kekalahan telak 2-5 dari PSG di Liga Champions membuat Chelsea harus realistis. Kini, finis di posisi empat besar Premier League menjadi target utama. Saat ini, The Blues berada di peringkat kelima, hanya tertinggal tiga poin dari zona Liga Champions. Dukungan publik Stamford Bridge diharapkan menjadi pemain ke-12, mengingat Chelsea memiliki rekor impresif saat menjamu The Magpies.

Badai Cedera Newcastle United

Eddie Howe datang ke London dengan skuat yang pincang. Absennya Bruno Guimaraes di lini tengah menjadi lubang besar yang sulit ditutup. Newcastle juga dihantui rekor buruk di London, di mana mereka telah menelan 94 kekalahan tandang di ibu kota sepanjang sejarah Premier League. Harapan kini tertumpu pada ketajaman Anthony Gordon dan kreativitas Sandro Tonali.

Data Pertandingan Pertandingan: Chelsea vs Newcastle United

Chelsea vs Newcastle United Kompetisi: Premier League 2025/2026

Premier League 2025/2026 Lokasi: Stadion Stamford Bridge, London

Stadion Stamford Bridge, London Waktu: Sabtu, 14 Maret 2026 | 17:30 UTC

Prediksi Susunan Pemain

Chelsea (4-2-3-1)

Jorgensen; Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Santos, Garnacho; Joao Pedro.

Newcastle United (4-3-3)

Ramsdale; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Gordon, Woltemade, Barnes.

Statistik Kunci Chelsea Newcastle Posisi Klasemen 5 12 Rata-rata Gol 2.1 1.6 Clean Sheets 1 2

Head to Head (H2H) Terakhir

20/12/2025: Newcastle 2-2 Chelsea (Premier League)

11/05/2025: Newcastle 1-1 Chelsea (Premier League)

30/10/2024: Newcastle 2-0 Chelsea (Carabao Cup)

11/03/2024: Chelsea 3-2 Newcastle (Premier League)

engontrol jalannya pertandingan dengan penguasaan bola yang dominan. Tanpa Guimaraes, Newcastle akan kesulitan memutus aliran bola Enzo Fernandez dan Cole Palmer. Meski Newcastle memiliki serangan balik cepat, keunggulan bermain di kandang akan membuat Chelsea mampu mengamankan tiga poin penting. (H-4)