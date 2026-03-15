West Ham vs Man City: Tahan Imbang Man City 1-1, West Ham Jegal Ambisi Juara The Cityzens

WEST Ham United berhasil meraih poin krusial dalam upaya mereka menjauh dari zona degradasi setelah menahan imbang Manchester City 1-1. Hasil ini tidak hanya mengakhiri tujuh kekalahan beruntun The Hammers saat bertemu City, tetapi juga memberikan pukulan telak bagi ambisi juara skuat asuhan Pep Guardiola.
Bertanding tanpa didampingi Guardiola di pinggir lapangan karena sanksi larangan mendampingi tim, Manchester City langsung mendominasi penguasaan bola sejak awal laga. Namun, West Ham yang kini ditangani Nuno Espirito Santo tampil sangat disiplin dalam bertahan.
Kebuntuan pecah pada menit ke-31 melalui aksi berkelas Bernardo Silva. Menerima umpan dari Omar Marmoush, gelandang asal Portugal tersebut melepaskan tendangan cungkil (dink) yang melewati Mads Hermansen dan bersarang tepat di tiang jauh.
Namun, keunggulan City tidak bertahan lama. Hanya berselang empat menit, West Ham langsung memberikan respons. Berawal dari sepak pojok Jarrod Bowen, bek Konstantinos Mavropanos memenangi duel udara dan melepaskan sundulan tajam yang memantul dari mistar gawang sebelum melewati garis gol. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum meskipun Antoine Semenyo sempat mendapatkan peluang emas menjelang jeda.
Di babak kedua, Manchester City terus menggempur pertahanan tuan rumah. Masuknya Rayan Cherki dan Jeremy Doku di satu jam laga berjalan semakin meningkatkan intensitas serangan. Erling Haaland hampir saja membawa City kembali unggul, namun kiper Mads Hermansen melakukan penyelamatan heroik dengan menepis bola keluar lapangan.
Drama terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Tijjani Reijnders, yang masuk sebagai pemain pengganti, nyaris mencetak gol lewat tendangan bebas jika Hermansen tidak melakukan sentuhan tipis yang membuat bola hanya membentur mistar gawang. Hermansen kembali menjadi pahlawan dengan mementahkan sundulan jarak dekat Nico O’Reilly.
Penampilan gemilang juga ditunjukkan Mavropanos di lini belakang. Bek asal Yunani itu melakukan blok krusial terhadap tendangan voli Haaland dan upaya O’Reilly untuk memastikan satu poin bagi tuan rumah.
Bagi Manchester City, hasil imbang ini merupakan yang kedua secara berturut-turut di Liga Premier. Mereka kini tertinggal sembilan poin dari Arsenal di puncak klasemen, meski masih menyimpan satu tabungan pertandingan.
Sementara itu, bagi West Ham, tambahan satu poin ini sangat berharga untuk menjauh dari zona merah. The Hammers kini menunjukkan tren positif dengan hanya menelan satu kekalahan dari tujuh pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. (Flash Score/Z-2)
