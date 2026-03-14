Preview West Ham vs Manchester City: Misi Bangkit The Citizens di London

Headline
PERTANDINGAN pekan ke-30 Premier League 2025/2026 akan menyajikan duel sengit antara West Ham United menghadapi juara bertahan Manchester City di London Stadium pada Minggu (15/3) dini hari WIB.
Manchester City memasuki laga ini dengan tekanan besar. Kekalahan 0-3 dari Real Madrid di Liga Champions serta hasil imbang 2-2 melawan Nottingham Forest membuat jarak mereka dengan pemimpin klasemen, Arsenal, melebar menjadi tujuh poin.
Kemenangan menjadi harga mati bagi skuad asuhan Pep Guardiola jika tidak ingin peluang mempertahankan gelar sirna lebih awal.
Di kubu tuan rumah, West Ham United sedang dalam tren positif meskipun masih tertahan di zona merah (peringkat 18). Keberhasilan melaju ke perempat final Piala FA setelah menyingkirkan Brentford memberikan suntikan moral besar bagi tim asuhan Nuno Espírito Santo untuk memberikan kejutan bagi City.
|Kategori
|Data Statistik
|Pertemuan Terakhir
|Man City 3-0 West Ham (Desember 2025)
|Rekor 20 Laga Terakhir
|City 17 Menang, 3 Imbang, 0 Kalah
|Pencetak Gol Terbanyak vs Lawan
|Erling Haaland (11 Gol dalam 7 Laga)
West Ham mendapatkan pukulan telak dengan cederanya Crysencio Summerville. Pemain sayap yang tengah dalam performa terbaiknya itu absen karena cedera betis. Posisi sayap kemungkinan akan diisi oleh Adama Traore untuk mengandalkan kecepatan dalam skema serangan balik.
Manchester City dipastikan bisa menurunkan Erling Haaland sejak menit awal. Namun, mereka akan tampil tanpa Pep Guardiola di pinggir lapangan karena menjalani sanksi akumulasi kartu. Di lini belakang, City masih kehilangan Josko Gvardiol yang mengalami patah tulang tibia.
West Ham United (4-5-1): Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Bowen, Soucek, Magassa, Fernandes, Adama Traore; Castellanos.
Manchester City (4-1-3-2): Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri; Cherki, Silva, O'Reilly; Semenyo, Haaland.
Pertandingan ini dapat disaksikan secara langsung melalui layanan streaming resmi pemegang hak siar Premier League di Indonesia pada Minggu, 15 Maret 2026 pukul 03.00 WIB.
Ya, Pep Guardiola telah mengonfirmasi bahwa Erling Haaland dalam kondisi fit sepenuhnya dan siap memimpin lini depan City di London Stadium.
Asisten pelatih utama akan mengambil alih komando di pinggir lapangan, namun instruksi taktis tetap berasal dari Guardiola yang akan memantau dari tribun. (Z-10)
West Ham United dilaporkan ingin mempermanenkan Axel Disasi dari Chelsea setelah performa impresifnya di lini pertahanan The Hammers musim ini.
West Ham United menang lewat adu penalti dengan skor 5-3 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak tambahan waktu atas Brentford di putaran kelima Piala FA.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved