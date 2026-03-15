Manchester City vs West Ham, Rodri: Kami Tidak Akan Menyerah!

Manchester City tertahan di markas West Ham dengan skor 1-1. Rodri menyebut timnya kecewa namun tetap optimistis mengejar ketertinggalan sembilan poin dari Arsenal.(Manchester City)

HARAPAN Manchester City untuk mempertahankan gelar juara Liga Premier Inggris menghadapi tantangan berat setelah mereka hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan West Ham United di London Stadium. Meski mendominasi jalannya laga, The Citizens gagal memaksimalkan peluang, membuat mereka kini tertinggal sembilan poin dari Arsenal di puncak klasemen.

Sejak peluit awal dibunyikan, Manchester City langsung mengambil inisiatif serangan dan mengurung pertahanan West Ham. Dominasi penguasaan bola tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-31. Bernardo Silva sukses membawa City unggul setelah melakukan sontekan cerdik melewati kiper Mads Hermansen dari sudut sempit.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Kurang dari empat menit berselang, West Ham berhasil menyamakan kedudukan. Berawal dari sepak pojok yang dilepaskan Jarrod Bowen, Konstantinos Mavropanos yang lolos dari kawalan melepaskan sundulan akurat yang membentur bagian bawah mistar sebelum masuk ke gawang City.

Baca juga : West Ham vs Man City: Tahan Imbang Man City 1-1, West Ham Jegal Ambisi Juara The Cityzens

Hasil imbang ini menjadi pil pahit bagi City, mengingat beberapa jam sebelumnya rival utama mereka, Arsenal, berhasil memetik kemenangan dramatis atas Everton. Gelandang City, Rodri, mengungkapkan rasa kecewanya karena gagal mengamankan tiga poin penuh di markas lawan.

“Saya kecewa, tetapi di saat yang sama saya bangga dengan rekan-rekan setim saya,” ujar pemain asal Spanyol tersebut.

Rodri mengakui efisiensi di depan gawang menjadi masalah utama timnya dalam pertandingan ini.

Baca juga : Preview West Ham vs Manchester City: Misi Bangkit The Citizens di London

“Kami mencoba segalanya, tetapi pada akhirnya saya rasa ini menjadi titik balik musim ini. Di level ini, mencoba saja tidak cukup, Anda harus memasukkan bola ke dalam gawang dan itulah yang hilang dari kami hari ini,” tambahnya.

Meski jarak poin dengan Arsenal semakin lebar, Rodri menegaskan bahwa Manchester City belum akan mengibarkan bendera putih. Baginya, mentalitas juara yang dimiliki tim harus segera dipulihkan untuk menghadapi jadwal pertandingan mendatang.

“Tidak ada gunanya menundukkan kepala. Ini adalah momen untuk memulihkan mentalitas agar bisa bangkit lagi karena kami memiliki hal-hal baik untuk diperjuangkan. Kami tahu ini mungkin sulit, tetapi saat bermain di kandang, kami sangat kuat,” tegas Rodri.

Hasil ini menuntut Manchester City tampil sempurna di sisa musim jika ingin terus menempel ketat Arsenal. Sementara itu, bagi West Ham, satu poin ini menjadi modal berharga bagi mereka untuk terus bersaing di papan tengah klasemen Premier League. (Manchester City/Z-2)