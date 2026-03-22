Preview Liga Primer Inggris: Aston Villa vs West Ham United, Duel Kontras di Villa Park: Misi Liga Champions vs Zona Degradasi

ASTON Villa akan menjamu West Ham United di Villa Park pada Minggu (22/3/2026) di laga pekan ke-31 Liga Primer Inggris. Pertandingan ini menjadi ujian konsistensi bagi tuan rumah yang sedang mengalami tren negatif di kompetisi domestik meskipun tampil gemilang di kancah Eropa.
Skuad asuhan Unai Emery saat ini menduduki peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 51 poin. Namun, tiga kekalahan beruntun di Liga Primer Inggris telah memangkas jarak mereka dengan para pesaing di bawahnya. Kemenangan atas West Ham menjadi harga mati jika The Villans ingin tetap menjaga asa lolos ke Liga Champions musim depan.
Masalah utama Villa belakangan ini adalah rapuhnya lini pertahanan di liga lokal. Absennya Boubacar Kamara dan Youri Tielemans di lini tengah memberikan lubang yang cukup besar. Namun, kembalinya Matty Cash diharapkan mampu memberikan stabilitas di sektor bek sayap.
Di sisi lain, West Ham United yang berada di peringkat ke-18 datang dengan motivasi tinggi. Di bawah arahan Nuno Espirito Santo, The Hammers tampil lebih solid dan sulit dikalahkan. Hasil imbang melawan Manchester City pekan lalu menjadi bukti bahwa mereka memiliki kapasitas untuk merepotkan tim-tim papan atas.
Aston Villa diprediksi akan mendominasi penguasaan bola dengan mengandalkan kreativitas John McGinn dan Morgan Rogers. Ollie Watkins tetap menjadi tumpuan utama di lini depan untuk membongkar pertahanan berlapis West Ham.
West Ham kemungkinan besar akan bermain pragmatis, menunggu momentum serangan balik melalui Jarrod Bowen. Disiplin taktis akan menjadi kunci bagi tim tamu jika ingin mencuri poin di Birmingham.
|Aspek
|Aston Villa
|West Ham United
|Posisi Klasemen
|4
|18
|Form (5 Laga Terakhir)
|K-K-K-M-K
|M-S-K-S-M
|Pemain Kunci
|Ollie Watkins
|Jarrod Bowen
Melihat rekor pertemuan dan keuntungan bermain di kandang, Aston Villa tetap diunggulkan tipis untuk meraih kemenangan 2-1 dalam laga yang diprediksi akan berlangsung ketat hingga menit akhir.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
