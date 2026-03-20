Preview Liga Primer Inggris: Everton vs Chelsea, Misi Bangkit The Toffees di Rumah Baru

Laga Liga Primer Inggris antara Everton dan Chelsea(chatgpt)

PEKAN ke-31 Liga Primer Inggris 2025/2026 akan menyuguhkan duel panas antara Everton dan Chelsea di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, pada Sabtu (21/3/2026) pukul 17.30 GMT atau Minggu (22/30 dini hari WIB.

Konteks Pertandingan

Kedua tim saat ini tengah berjuang untuk mengamankan tiket kompetisi Eropa musim depan. Chelsea duduk di peringkat keenam, unggul lima poin dari Everton yang membuntuti di posisi kedelapan. Laga ini menjadi sangat krusial mengingat performa kedua tim yang sedang tidak stabil dalam beberapa pekan terakhir.

Informasi Pertandingan Stadion: Stadion Hill Dickinson, Liverpool

Stadion Hill Dickinson, Liverpool Waktu: Sabtu, 21 Maret 2026 | 17.30 GMT

Sabtu, 21 Maret 2026 | 17.30 GMT Wasit: Akan Dikonfirmasi

Statistik Head-to-Head (H2H)

Berdasarkan data pertemuan terakhir, Chelsea sedikit lebih unggul secara keseluruhan, namun mereka selalu kesulitan saat bertandang ke Merseyside:

Pertemuan Terakhir Skor Kompetisi Desember 2025 Chelsea 2-0 Everton Premier League Mei 2025 Everton 1-0 Chelsea Premier League

Kondisi Skuad

Everton

Pelatih David Moyes masih memantau kebugaran James Tarkowski dan Jarrad Branthwaite. Jika keduanya absen, Michael Keane dan Jake O'Brien akan kembali mengawal jantung pertahanan. Iliman Ndiaye diharapkan menjadi motor serangan di belakang striker tunggal.

Chelsea

Liam Rosenior harus memutar otak karena krisis bek kanan setelah cederanya Trevoh Chalobah. Kembalinya Malo Gusto dari sakit menjadi kabar baik. Di lini depan, Cole Palmer tetap menjadi tumpuan utama setelah mencetak gol pada pertemuan pertama musim ini.

Prediksi Susunan Pemain

Everton (4-4-1-1): Pickford; Garner, O'Brien, Keane, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam, Dewsbury-Hall, McNeil; Ndiaye; Beto.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.