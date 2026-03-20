Preview Liga Primer Inggris: Everton vs Chelsea, Misi Bangkit The Toffees di Rumah Baru

PEKAN ke-31 Liga Primer Inggris 2025/2026 akan menyuguhkan duel panas antara Everton dan Chelsea di Stadion Hill Dickinson, Liverpool, pada Sabtu (21/3/2026) pukul 17.30 GMT atau Minggu (22/30 dini hari WIB.
Kedua tim saat ini tengah berjuang untuk mengamankan tiket kompetisi Eropa musim depan. Chelsea duduk di peringkat keenam, unggul lima poin dari Everton yang membuntuti di posisi kedelapan. Laga ini menjadi sangat krusial mengingat performa kedua tim yang sedang tidak stabil dalam beberapa pekan terakhir.
Berdasarkan data pertemuan terakhir, Chelsea sedikit lebih unggul secara keseluruhan, namun mereka selalu kesulitan saat bertandang ke Merseyside:
|Pertemuan Terakhir
|Skor
|Kompetisi
|Desember 2025
|Chelsea 2-0 Everton
|Premier League
|Mei 2025
|Everton 1-0 Chelsea
|Premier League
Pelatih David Moyes masih memantau kebugaran James Tarkowski dan Jarrad Branthwaite. Jika keduanya absen, Michael Keane dan Jake O'Brien akan kembali mengawal jantung pertahanan. Iliman Ndiaye diharapkan menjadi motor serangan di belakang striker tunggal.
Liam Rosenior harus memutar otak karena krisis bek kanan setelah cederanya Trevoh Chalobah. Kembalinya Malo Gusto dari sakit menjadi kabar baik. Di lini depan, Cole Palmer tetap menjadi tumpuan utama setelah mencetak gol pada pertemuan pertama musim ini.
Everton (4-4-1-1): Pickford; Garner, O'Brien, Keane, Mykolenko; Gueye, Iroegbunam, Dewsbury-Hall, McNeil; Ndiaye; Beto.
Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Fofana, Hato, Cucurella; Santos, Caicedo; Palmer, Fernandez, Neto; Joao Pedro.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
