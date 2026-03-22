Preview Liga Primer Inggris, Newcastle United vs Sunderland, Duel Panas Derby Tyne-Wear di St James Park

Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
ST James' Park akan menjadi saksi bisu kembalinya salah satu rivalitas paling sengit di tanah Inggris, Derby Tyne-Wear, saat Newcastle United menjamu Sunderland dalam lga lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-31, Minggu (22/3/2026). Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan pertaruhan harga diri wilayah North East yang sudah lama tidak tersaji di level tertinggi.
Newcastle United memasuki laga ini dengan membawa luka ganda. Pertama, pasukan Eddie Howe baru saja luluh lantak di tangan Barcelona dengan skor agregat 7-2 di ajang Liga Champions, tengah pekan lalu.
Kedua, pada pertemuan pertama musim ini di Stadium of Light (Desember 2025), Newcastle harus mengakui keunggulan Sunderland dengan skor tipis 1-0.
Kekalahan di kompetisi Eropa harus segera dilupakan jika mereka ingin menjaga posisi di papan tengah klasemen. Saat ini, Newcastle tertahan di peringkat ke-11 dengan 42 poin. Kemenangan akan menjadi obat penawar rindu bagi para fans yang belum melihat tim kesayangan mereka menang atas rival abadi di liga selama 15 tahun terakhir.
Tim tamu, Sunderland, tampil cukup mengejutkan musim ini. Berada di posisi ke-13 dengan 40 poin, anak asuh Régis Le Bris hanya terpaut dua angka dari Newcastle. Jika berhasil mencuri kemenangan di St James' Park, The Black Cats akan melompati posisi rival mereka di klasemen sementara.
Meski baru saja kalah 1-0 dari Brighton and Hove Albion, pekan lalu, Sunderland memiliki catatan sejarah yang membanggakan dalam derby ini. Kepemimpinan Granit Xhaka di lini tengah diharapkan mampu meredam agresivitas tuan rumah yang didukung puluhan ribu pendukung fanatiknya.
Tuan rumah menghadapi tantangan berat di sektor tengah. Sandro Tonali diragukan tampil setelah mengalami masalah pangkal paha saat melawan Barcelona. Jika Tonali absen, Eddie Howe benar-benar krisis pemain karena Bruno Guimaraes dan Lewis Miley sudah dipastikan menepi akibat cedera.
Di kubu Sunderland, kembalinya bek kiri Reinildo Mandava menjadi suntikan moral berharga. Namun, mereka masih harus menunggu hasil tes kebugaran akhir untuk Dan Ballard dan Enzo Le Fée yang mengalami masalah otot ringan.
|Tim
|Pemain Absen/Diragukan
|Newcastle
|Bruno Guimaraes, Lewis Miley, Fabian Schar (Cedera), Sandro Tonali (Diragukan)
|Sunderland
|Bertrand Traore, Romaine Mundle (Cedera), Dan Ballard (Diragukan)
Newcastle United (4-3-3): Ramsdale; Livramento, Thiaw, Botman, Hall; Ramsey, Willock, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.
Sunderland (4-3-3): Ellborg; Geertruida, O'Nien, Alderete, Reinildo; Diarra, Granit Xhaka, Sadiki; Le Fee, Brobbey, Talbi.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Simak preview laga Ligue 1 antara Nice vs PSG di Allianz Riviera. Analisis taktik, head to head, dan prediksi susunan pemain tersedia di sini.
Preview mendalam Toulouse vs Lorient di Ligue 1 2026. Analisis performa, statistik head-to-head, dan prediksi susunan pemain di Stadium de Toulouse.
Juventus menjamu Sassuolo di Allianz Stadium dalam lanjutan Serie A pekan ke-30. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan analisis peluang Jay Idzes dkk.
Kekalahan dari Lazio pekan lalu tidak hanya menghentikan tren positif AC Milan, tetapi juga memicu isu keretakan di internal tim.
Laga antara Parma dan Cremonese menjadi sangat krusial bagi kedua tim yang sama-sama terluka setelah menelan kekalahan telak 4-1 di pekan sebelumnya.
Preview lengkap Bundesliga antara Borussia Dortmund vs Hamburger SV 21 Maret 2026. Cek prediksi skor, H2H, dan susunan pemain di Signal Iduna Park.
Laga Liga Primer Inggris ini mempertemukan Leeds United yang berada di peringkat 15 dan Brenford yang menduduki posisi tujuh.
Preview lengkap Everton vs Chelsea di Liga Inggris 2026. Cek prediksi skor, head-to-head, dan kondisi tim terbaru di Stadion Hill Dickinson.
Laga Liga Primer Inggris kontra Burnley ini menjadi momentum bagi Fulham untuk mengakhiri tren negatif tanpa gol dalam tiga pertandingan terakhir mereka.
Brighton and Hove Albion akan menjamu Liverpool di Amex Stadium pada 21 Maret 2026. Simak preview mendalam, statistik kunci, dan absennya Mohamed Salah di laga krusial ini.
Manchester United bertandang ke markas Bournemouth dalam lanjutan Liga Primer Inggris. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan catatan head-to-head kedua tim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved