Preview Liga Primer Inggris, Newcastle United vs Sunderland, Duel Panas Derby Tyne-Wear di St James Park

Laga Liga Primer Inggris antara Newcastle United dan Sunderland

ST James' Park akan menjadi saksi bisu kembalinya salah satu rivalitas paling sengit di tanah Inggris, Derby Tyne-Wear, saat Newcastle United menjamu Sunderland dalam lga lanjutan Liga Primer Inggris pekan ke-31, Minggu (22/3/2026). Pertandingan ini bukan sekadar perebutan tiga poin, melainkan pertaruhan harga diri wilayah North East yang sudah lama tidak tersaji di level tertinggi.

Misi Balas Dendam The Magpies

Newcastle United memasuki laga ini dengan membawa luka ganda. Pertama, pasukan Eddie Howe baru saja luluh lantak di tangan Barcelona dengan skor agregat 7-2 di ajang Liga Champions, tengah pekan lalu.

Kedua, pada pertemuan pertama musim ini di Stadium of Light (Desember 2025), Newcastle harus mengakui keunggulan Sunderland dengan skor tipis 1-0.

Kekalahan di kompetisi Eropa harus segera dilupakan jika mereka ingin menjaga posisi di papan tengah klasemen. Saat ini, Newcastle tertahan di peringkat ke-11 dengan 42 poin. Kemenangan akan menjadi obat penawar rindu bagi para fans yang belum melihat tim kesayangan mereka menang atas rival abadi di liga selama 15 tahun terakhir.

Statistik Kunci Derby Tyne-Wear Head-to-Head: Sunderland tidak terkalahkan dalam 10 laga liga terakhir melawan Newcastle.

Sunderland tidak terkalahkan dalam 10 laga liga terakhir melawan Newcastle. Pertemuan Terakhir: Sunderland 1-0 Newcastle (14 Desember 2025).

Sunderland 1-0 Newcastle (14 Desember 2025). Lokasi: St James' Park, Newcastle upon Tyne.

Sunderland: Ambisi Melompati Rival

Tim tamu, Sunderland, tampil cukup mengejutkan musim ini. Berada di posisi ke-13 dengan 40 poin, anak asuh Régis Le Bris hanya terpaut dua angka dari Newcastle. Jika berhasil mencuri kemenangan di St James' Park, The Black Cats akan melompati posisi rival mereka di klasemen sementara.

Meski baru saja kalah 1-0 dari Brighton and Hove Albion, pekan lalu, Sunderland memiliki catatan sejarah yang membanggakan dalam derby ini. Kepemimpinan Granit Xhaka di lini tengah diharapkan mampu meredam agresivitas tuan rumah yang didukung puluhan ribu pendukung fanatiknya.

Berita Tim dan Absensi Pemain

Tuan rumah menghadapi tantangan berat di sektor tengah. Sandro Tonali diragukan tampil setelah mengalami masalah pangkal paha saat melawan Barcelona. Jika Tonali absen, Eddie Howe benar-benar krisis pemain karena Bruno Guimaraes dan Lewis Miley sudah dipastikan menepi akibat cedera.

Di kubu Sunderland, kembalinya bek kiri Reinildo Mandava menjadi suntikan moral berharga. Namun, mereka masih harus menunggu hasil tes kebugaran akhir untuk Dan Ballard dan Enzo Le Fée yang mengalami masalah otot ringan.

Tim Pemain Absen/Diragukan Newcastle Bruno Guimaraes, Lewis Miley, Fabian Schar (Cedera), Sandro Tonali (Diragukan) Sunderland Bertrand Traore, Romaine Mundle (Cedera), Dan Ballard (Diragukan)

Prediksi Susunan Pemain

Newcastle United (4-3-3): Ramsdale; Livramento, Thiaw, Botman, Hall; Ramsey, Willock, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.

Sunderland (4-3-3): Ellborg; Geertruida, O'Nien, Alderete, Reinildo; Diarra, Granit Xhaka, Sadiki; Le Fee, Brobbey, Talbi.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.