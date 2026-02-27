Preview Liga Primer Inggris: Bournemouth vs Sunderland, Misi The Cherries Dekati Zona Eropa

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Vitality Stadium saat Bournemouth menjamu Sunderland dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Primer Inggris musim 2025/2026, Sabtu (28/2). Tuan rumah yang sedang dalam performa menanjak berambisi mengamankan poin penuh demi menjaga asa lolos ke kompetisi Eropa musim depan.
Bournemouth datang ke laga ini dengan modal kepercayaan diri tinggi. Skuad asuhan Andoni Iraola tercatat belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir di liga.
Keberhasilan mereka menahan imbang West Ham United tanpa gol di laga terakhir menunjukkan stabilitas lini belakang yang kian solid. Saat ini, The Cherries bertengger di posisi ke-8 klasemen dengan 38 poin.
Di sisi lain, Sunderland sedang mengalami periode sulit. Tim berjuluk The Black Cats ini menelan tiga kekalahan beruntun, termasuk kekalahan 1-3 dari Fulham di laga terakhirnya.
Masalah utama Sunderland musim ini adalah performa tandang yang buruk, di mana mereka hanya mampu mencetak 6 gol dari 13 laga di luar kandang. Meski begitu, mereka masih berada di posisi ke-12 dengan 36 poin, hanya tertinggal dua poin dari Bournemouth.
Andoni Iraola masih harus kehilangan beberapa pilar karena cedera, termasuk Justin Kluivert dan Ben Gannon-Doak. Namun, kembalinya Tyler Adams memberikan keseimbangan di lini tengah. Penyerang muda Eli Junior Kroupi akan menjadi tumpuan utama setelah mencatatkan efisiensi tembakan terbaik di liga musim ini.
Régis Le Bris diprediksi akan melakukan rotasi di lini tengah setelah rentetan hasil negatif. Granit Xhaka diharapkan mampu memberikan pengalaman dan ketenangan bagi skuad muda Sunderland. Namun, tumpulnya lini depan saat bermain tandang menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim tamu.
Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Adli; Evanilson.
Sunderland (4-1-4-1): Roefs; Geertruida, Ballard, Alderete, Hume; Sadiki; Talbi, Diarra, Le Fee, Angulo; Isidor.
|Statistik
|Bournemouth
|Sunderland
|Posisi Klasemen
|8
|12
|Poin
|38
|36
|Gol Dicetak (Rata-rata)
|1.59
|1.04
|Rekor 5 Laga Terakhir
|M-M-S-M-S
|M-K-K-K-K
Apakah Bournemouth mampu mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka, ataukah Sunderland akan memberikan kejutan dan memutus tren negatif mereka di pantai selatan?
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Simak preview laga West Ham United vs Brentford di putaran kelima Piala FA 2026. Prediksi susunan pemain, H2H, dan jadwal siaran langsung di London Stadium.
Preview mendalam laga Lazio vs Sassuolo di Serie A 2026. Analisis performa, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Stadio Olimpico.
Laga ini menjadi momentum penting bagi Espanyol untuk memutus rantai hasil negatif yang menghantui mereka sejak pergantian tahun.
PSBS Biak menjamu Semen Padang di pekan ke-25 Liga 1 2026. Simak prediksi skor, susunan pemain, dan link live streaming laga hidup mati zona merah.
Simak preview lengkap Mallorca vs Real Sociedad di La Liga 2026. Analisis kekuatan tim, prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci di Son Moix.
Preview lengkap Leeds United vs Manchester City di Liga Inggris 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik H2H di Elland Road.
Preview lengkap Leeds United vs Manchester City di Liga Inggris 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik H2H di Elland Road.
Simak preview Newcastle vs Everton di Liga Primer 2026. Analisis susunan pemain, head to head, dan prediksi skor pertandingan di St James' Park.
Preview lengkap Liga Primer Inggris Liverpool vs West Ham United 28 Februari 2026. Prediksi skor, susunan pemain, dan statistik kunci.
Laga ini menjadi pembuktian bagi tuan rumah untuk keluar dari zona degradasi, sementara Brentford ingin mengokohkan posisi di zona Eropa.
Preview lengkap Wolverhampton vs Aston Villa di Liga Primer Inggris 2026. Analisis peluang, statistik H2H, dan kondisi tim terkini di Molineux.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved