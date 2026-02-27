Preview Liga Primer Inggris: Bournemouth vs Sunderland, Misi The Cherries Dekati Zona Eropa

Laga Liga Primer Inggris antara Bournemouth dan Sunderland(chatgpt)

PERTARUNGAN sengit akan tersaji di Vitality Stadium saat Bournemouth menjamu Sunderland dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Primer Inggris musim 2025/2026, Sabtu (28/2). Tuan rumah yang sedang dalam performa menanjak berambisi mengamankan poin penuh demi menjaga asa lolos ke kompetisi Eropa musim depan.

Bournemouth datang ke laga ini dengan modal kepercayaan diri tinggi. Skuad asuhan Andoni Iraola tercatat belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan terakhir di liga.

Keberhasilan mereka menahan imbang West Ham United tanpa gol di laga terakhir menunjukkan stabilitas lini belakang yang kian solid. Saat ini, The Cherries bertengger di posisi ke-8 klasemen dengan 38 poin.

Di sisi lain, Sunderland sedang mengalami periode sulit. Tim berjuluk The Black Cats ini menelan tiga kekalahan beruntun, termasuk kekalahan 1-3 dari Fulham di laga terakhirnya.

Masalah utama Sunderland musim ini adalah performa tandang yang buruk, di mana mereka hanya mampu mencetak 6 gol dari 13 laga di luar kandang. Meski begitu, mereka masih berada di posisi ke-12 dengan 36 poin, hanya tertinggal dua poin dari Bournemouth.

Lokasi & Waktu Pertandingan

Stadion : Vitality Stadium (Dean Court), Bournemouth.

: Vitality Stadium (Dean Court), Bournemouth. Waktu: Sabtu, 28 Februari 2026 pukul 19.30 WIB.

Kondisi Tim & Kabar Pemain

Bournemouth

Andoni Iraola masih harus kehilangan beberapa pilar karena cedera, termasuk Justin Kluivert dan Ben Gannon-Doak. Namun, kembalinya Tyler Adams memberikan keseimbangan di lini tengah. Penyerang muda Eli Junior Kroupi akan menjadi tumpuan utama setelah mencatatkan efisiensi tembakan terbaik di liga musim ini.

Sunderland

Régis Le Bris diprediksi akan melakukan rotasi di lini tengah setelah rentetan hasil negatif. Granit Xhaka diharapkan mampu memberikan pengalaman dan ketenangan bagi skuad muda Sunderland. Namun, tumpulnya lini depan saat bermain tandang menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim tamu.

Prediksi Susunan Pemain

Bournemouth (4-2-3-1): Petrovic; Jimenez, Hill, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Rayan, Kroupi, Adli; Evanilson.

Sunderland (4-1-4-1): Roefs; Geertruida, Ballard, Alderete, Hume; Sadiki; Talbi, Diarra, Le Fee, Angulo; Isidor.

Statistik Kunci

Statistik Bournemouth Sunderland Posisi Klasemen 8 12 Poin 38 36 Gol Dicetak (Rata-rata) 1.59 1.04 Rekor 5 Laga Terakhir M-M-S-M-S M-K-K-K-K

Apakah Bournemouth mampu mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka, ataukah Sunderland akan memberikan kejutan dan memutus tren negatif mereka di pantai selatan?

