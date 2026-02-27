Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Preview Liga Primer Inggris: Liverpool vs West Ham United, Upaya The Reds Menembus Empat Besar

Basuki Eka Purnama
Preview Liga Primer Inggris: Liverpool vs West Ham United, Upaya The Reds Menembus Empat Besar
Laga Liga Primer Inggris antara Liverpool dan West Ham United(chatgpt)

LIVERPOOL akan menjamu West Ham United di Anfield pada Sabtu (28/2/2026) malam WIB dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Primer Inggris. Laga ini menjadi kesempatan emas bagi skuat asuhan Arne Slot untuk merangkak naik ke posisi empat besar klasemen.

Analisis Pertandingan

The Reds memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Sebaliknya, West Ham United sedang berjuang menghindari jurang degradasi setelah tertahan di peringkat ke-18.

Rekor pertemuan berpihak total kepada tuan rumah, di mana Liverpool menyapu bersih kemenangan dalam pertemuan pertama musim ini di London Stadium dengan skor telak.

Kabar Tim Terkini

  • Liverpool: Florian Wirtz absen karena cedera punggung. Jeremie Frimpong kembali ke skuad tapi diragukan tampil sebagai starter. Alexander Isak dan Wataru Endo masih menepi.
  • West Ham: Julen Lopetegui diprediksi akan menurunkan skuat terbaiknya dengan mengandalkan serangan balik cepat melalui Jarrod Bowen dan Mohammed Kudus.

Prediksi Lineup

Liverpool (4-2-3-1)

Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Gakpo; Ekitike.

West Ham United (4-3-3)

Hermansen; Walker-Peters, Kilman, Todibo, Emerson; Soucek, Ward-Prowse, Alvarez; Bowen, Duro, Kudus.

Statistik Pertemuan (H2H)

Tanggal Pertandingan Skor
30/11/2025 West Ham vs Liverpool 0 - 2
13/04/2025 Liverpool vs West Ham 2 - 1
29/12/2024 West Ham vs Liverpool 0 - 5

Prediksi Skor

Melihat performa lini belakang Liverpool yang sangat solid akhir-akhir ini dan tumpulnya lini depan West Ham, kemenangan bagi tuan rumah adalah hasil yang paling rasional. Prediksi Media Indonesia: Liverpool 2-0 West Ham United.

PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
 



Editor : Basuki Eka Purnama
