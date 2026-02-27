Preview Liga Primer Inggris: Liverpool vs West Ham United, Upaya The Reds Menembus Empat Besar

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
LIVERPOOL akan menjamu West Ham United di Anfield pada Sabtu (28/2/2026) malam WIB dalam lanjutan pekan ke-28 Liga Primer Inggris. Laga ini menjadi kesempatan emas bagi skuat asuhan Arne Slot untuk merangkak naik ke posisi empat besar klasemen.
The Reds memasuki laga ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan. Sebaliknya, West Ham United sedang berjuang menghindari jurang degradasi setelah tertahan di peringkat ke-18.
Rekor pertemuan berpihak total kepada tuan rumah, di mana Liverpool menyapu bersih kemenangan dalam pertemuan pertama musim ini di London Stadium dengan skor telak.
Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Gakpo; Ekitike.
Hermansen; Walker-Peters, Kilman, Todibo, Emerson; Soucek, Ward-Prowse, Alvarez; Bowen, Duro, Kudus.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|30/11/2025
|West Ham vs Liverpool
|0 - 2
|13/04/2025
|Liverpool vs West Ham
|2 - 1
|29/12/2024
|West Ham vs Liverpool
|0 - 5
Melihat performa lini belakang Liverpool yang sangat solid akhir-akhir ini dan tumpulnya lini depan West Ham, kemenangan bagi tuan rumah adalah hasil yang paling rasional. Prediksi Media Indonesia: Liverpool 2-0 West Ham United.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Preview lengkap Leeds United vs Manchester City di Liga Inggris 2026. Cek prediksi skor, susunan pemain, dan statistik H2H di Elland Road.
