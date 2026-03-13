LOSC vs Aston Villa: Gol Ollie Watkins Akhiri Tren Buruk The Villans

Headline
Aston Villa sukses memetik kemenangan krusial 1-0 atas tuan rumah LOSC Lille pada leg pertama babak 16 besar Liga Europa di Stade Pierre-Mauroy, Jumat (13/3) dini hari WIB. Gol semata wayang penyerang andalan, Ollie Watkins, menjadi pembeda sekaligus mengakhiri tren tanpa kemenangan The Villans dalam empat laga terakhir.
Pasukan Unai Emery tampil disiplin sepanjang laga untuk meredam agresivitas Les Dogues. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Villa yang akan ganti menjamu wakil Prancis tersebut di Villa Park pada leg kedua pekan depan.
Selain keuntungan agregat, hasil ini menandai clean sheet pertama Villa dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi.
|Kategori
|LOSC Lille
|Aston Villa
|Skor Akhir
|0
|1
|Penguasaan Bola
|56%
|44%
|Total Tembakan
|12
|9
|Pencetak Gol
|-
|Ollie Watkins (62')
Kondisi fisik para pemain Villa terlihat lebih segar setelah mendapatkan jeda delapan hari sejak laga terakhir mereka. Selain itu, kembalinya kapten tim John McGinn yang masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-77 turut memberi dorongan tambahan bagi tim.
Bek Aston Villa, Ezri Konsa, menyambut positif performa solid lini pertahanan timnya. Menurutnya, menjaga gawang tetap aman menjadi prioritas utama bagi tim saat ini setelah sempat mengalami kesulitan dalam beberapa bulan terakhir.
"Sejauh ini, sangat bagus. Ini bukan beberapa bulan yang baik bagi kami, kami tidak mendapatkan hasil yang kami butuhkan. Namun kami tahu betapa besarnya hari ini, kami harus menang," ujar Konsa dikutip dari laman resmi klub.
"Bagi saya, hal utamanya adalah kami menjaga clean sheet, sesuatu yang sulit kami lakukan dalam beberapa pertandingan terakhir. Kami tidak akan terlalu senang, kami tahu masih ada leg kedua yang harus dimainkan, kami harus fokus pada hal itu dan menyelesaikan pekerjaan," lanjutnya.
Setelah kemenangan di Eropa, fokus Villa kini beralih ke Liga Primer Inggris. Manchester United telah menunggu pada pertandingan Minggu (15/3). Konsa berharap kemenangan di markas Lille menjadi awal dari periode yang lebih baik bagi timnya.
"Dalam sepak bola, selalu ada pasang surut, Anda melewati masa-masa kecil ini dan mudah-mudahan hari ini adalah awal dari rentetan hasil bagus lainnya," pungkas Konsa. (Z1-)
