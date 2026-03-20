BABAK 16 besar Liga Europa 2025/2026 telah resmi berakhir pada Jumat (20/3/2026) dini hari WIB, menyisakan delapan tim yang akan bertarung di fase perempat final. Kejutan besar terjadi saat Bologna, berhasil menyingkirkan sesama wakil Italia AS Roma dalam laga dramatis yang berakhir dengan agregat 5-4.

Daftar Tim yang Lolos ke Perempat Final Liga Europa

Berdasarkan bagan yang telah ditetapkan UEFA, berikut adalah pertandingan babak perempat final Liga Europa musim ini:

Pertandingan Status Tim Braga (POR) vs Real Betis (ESP) Duel Semenanjung Iberia SC Freiburg (GER) vs Celta Vigo (ESP) Ujian Konsistensi Jerman vs Spanyol FC Porto (POR) vs Nottingham Forest (ENG) Pertarungan Tradisi vs Ambisi Baru Bologna (ITA) vs Aston Villa (ENG) Laga Kuda Hitam vs Favorit Juara

Analisis Peluang Juara: Dominasi Unai Emery

Aston Villa, saat ini, ditempatkan sebagai favorit utama untuk mengangkat trofi di Istanbul. Faktor utamanya adalah keberadaan pelatih Unai Emery yang memiliki "DNA" Liga Europa dengan koleksi empat trofi. Kemenangan agregat 3-0 atas Lille di babak sebelumnya menunjukkan kematangan taktik The Villans.

Namun, FC Porto tidak bisa dipandang sebelah mata. Raksasa Portugal ini memiliki statistik pertahanan terbaik di kompetisi musim ini. Sementara itu, Bologna yang baru saja mendepak AS Roma membuktikan bahwa mereka memiliki mentalitas untuk menghadapi tekanan besar di kompetisi Eropa.

Catatan Penting: Pemenang antara Bologna vs Aston Villa akan bertemu dengan pemenang laga Porto vs Nottingham Forest di babak semifinal berdasarkan bracket resmi UEFA.

Jadwal Pertandingan

Laga perempat final akan dimainkan dalam dua leg untuk menentukan siapa yang berhak melaju ke semifinal:

Leg Pertama: Kamis, 9 April 2026

Leg Kedua: Kamis, 16 April 2026

Kamis, 16 April 2026 Final: Rabu, 20 Mei 2026 di Stadion Besiktas Park, Istanbul.

Seluruh pertandingan rencananya akan disiarkan secara langsung melalui pemegang hak siar resmi dan layanan streaming olahraga di Indonesia.