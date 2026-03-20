Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
BABAK 16 besar Liga Europa 2025/2026 telah resmi berakhir pada Jumat (20/3/2026) dini hari WIB, menyisakan delapan tim yang akan bertarung di fase perempat final. Kejutan besar terjadi saat Bologna, berhasil menyingkirkan sesama wakil Italia AS Roma dalam laga dramatis yang berakhir dengan agregat 5-4.
Berdasarkan bagan yang telah ditetapkan UEFA, berikut adalah pertandingan babak perempat final Liga Europa musim ini:
|Pertandingan
|Status Tim
|Braga (POR) vs Real Betis (ESP)
|Duel Semenanjung Iberia
|SC Freiburg (GER) vs Celta Vigo (ESP)
|Ujian Konsistensi Jerman vs Spanyol
|FC Porto (POR) vs Nottingham Forest (ENG)
|Pertarungan Tradisi vs Ambisi Baru
|Bologna (ITA) vs Aston Villa (ENG)
|Laga Kuda Hitam vs Favorit Juara
Aston Villa, saat ini, ditempatkan sebagai favorit utama untuk mengangkat trofi di Istanbul. Faktor utamanya adalah keberadaan pelatih Unai Emery yang memiliki "DNA" Liga Europa dengan koleksi empat trofi. Kemenangan agregat 3-0 atas Lille di babak sebelumnya menunjukkan kematangan taktik The Villans.
Namun, FC Porto tidak bisa dipandang sebelah mata. Raksasa Portugal ini memiliki statistik pertahanan terbaik di kompetisi musim ini. Sementara itu, Bologna yang baru saja mendepak AS Roma membuktikan bahwa mereka memiliki mentalitas untuk menghadapi tekanan besar di kompetisi Eropa.
Laga perempat final akan dimainkan dalam dua leg untuk menentukan siapa yang berhak melaju ke semifinal:
Seluruh pertandingan rencananya akan disiarkan secara langsung melalui pemegang hak siar resmi dan layanan streaming olahraga di Indonesia.
