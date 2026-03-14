Performa Apik Carrrick tak Buat Ratcliffe Tertarik

Pelatih Manchester United Michael Carrick(AFP)

MANCHESTER United menunjukkan peningkatan performa signifikan sejak Michael Carrick ditunjuk sebagai pelatih interim menggantikan Ruben Amorim pada Januari lalu, tapi salah satu pemilik klub ini, Sir Jim Ratcliffe, tidak ingin memastikan posisi Carrick sebagai pelatih MU musim depan.

“Dia menjalankan tugas dengan sangat baik. Jelas, kami memikirkan hal itu (Liga Champions), tetapi masih tersisa tujuh atau delapan laga lagi,” ujar Ratcliffe kepada Sky Sports pada Sabtu (14/3).

Carrick berhasil membawa Manchester United meraih enam kemenangan dari delapan pertandingan Liga Inggris sehingga Setan Merah melonjak ke tiga besar.

Saat Carrick mulai menangani tim, United berada di peringkat ketujuh dengan 32 poin. Namun, memasuki Maret, Benjamin Sesko dan rekan-rekan naik ke posisi ketiga dengan 51 poin, di bawah Arsenal dan Manchester City.

Peluang Manchester United untuk kembali tampil di Liga Champions musim depan pun semakin terbuka. Ratcliffe mengungkapkan klubnya menargetkan kembali tampil di Liga Champions, tapi ketika ditanya apakah akan mempermanenkan Carrick, Ratcliffe enggan memberikan kepastian.

“Tidak, jangan ke arah sana,” kata miliarder berusia 73 tahun tersebut.

Menurut laporan The Athletic, United tidak ingin terburu-buru menunjuk manajer tetap. Mereka ingin menjalani proses seleksi yang menyeluruh di mana sejumlah nama juga masuk pertimbangan, termasuk Roberto De Zerbi. (Ant/P-3)