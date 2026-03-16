Preview Liga Primer Inggris: Brentford vs Wolverhampton Wanderers, Ambisi Eropa The Bees Diuji Kebangkitan Si Serigala

BRENTFORD akan menjamu Wolverhampton Wanderers dalam laga pekan ke-30 Liga Primer Inggris 2025/2026 di Gtech Community Stadium pada Selasa (17/3/2026) pukul 03.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi ujian konsistensi bagi tuan rumah yang sedang mengejar mimpi Eropa, sekaligus tantangan berat bagi tim tamu yang sedang berjuang keluar dari dasar klasemen.
Brentford, saat ini, duduk nyaman di peringkat ke-7 klasemen sementara dengan koleksi 44 poin. Di bawah arahan Keith Andrews, Brentford bertransformasi menjadi tim yang sangat produktif, terutama berkat ketajaman Igor Thiago di lini depan.
Sebaliknya, Wolves masih terdampar di posisi ke-20, namun mereka datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah menumbangkan Liverpool pekan lalu.
Tuan rumah dipastikan kehilangan Rico Henry dan Aaron Hickey karena cedera hamstring. Vitaly Janelt (pergelangan kaki) dan Fabio Carvalho (ACL) juga masih harus menepi. Kabar baiknya, Reiss Nelson kemungkinan besar bisa kembali masuk ke dalam skuat setelah pulih dari cedera betis.
Manajer Rob Edwards mendapatkan amunisi tambahan dengan kembalinya gelandang jangkar Andre dari masa hukuman kartu. Jose Sa yang sempat absen di ajang piala karena masalah pergelangan kaki, diprediksi akan kembali menggantikan Sam Johnstone di bawah mistar gawang.
Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Brentford sedikit lebih unggul dengan meraih tiga kemenangan, sementara Wolves hanya menang satu kali.
|Tanggal
|Pertandingan
|Skor
|20/12/2025
|Wolves vs Brentford (EPL)
|0 - 2
|25/05/2025
|Wolves vs Brentford (EPL)
|1 - 1
|05/10/2024
|Brentford vs Wolves (EPL)
|5 - 3
|10/02/2024
|Wolves vs Brentford (EPL)
|0 - 2
|16/01/2024
|Wolves vs Brentford (FA Cup)
|3 - 2
Meskipun Wolves sedang dalam tren menanjak, rekor tandang mereka musim ini sangat buruk dengan 10 kekalahan dari 14 laga. Di sisi lain, Brentford sangat tangguh di Gtech Community Stadium. Kehadiran Igor Thiago yang sangat tajam diprediksi akan menjadi pembeda di laga ini.
Prediksi Media Indonesia: Brentford 2-1 Wolverhampton Wanderers
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
