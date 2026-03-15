Analisis Pakar Wasit DAZN Terkait Keputusan Kontroversial dalam Laga Inter vs Atalanta

HASIL imbang 1-1 antara Inter Milan dan Atalanta di San Siro menyisakan ketegangan yang mendalam. Kubu Inter merasa sangat dirugikan oleh beberapa keputusan wasit Gianluca Manganiello pada menit-menit akhir pertandingan, yang memicu protes keras dari staf kepelatihan hingga berujung kartu merah bagi pelatih Cristian Chivu.

Pakar wasit DAZN, Luca Marelli, memberikan pandangannya terkait dua insiden utama yang memicu amarah Nerazzurri. Menurutnya, situasi yang terjadi di lapangan masuk ke dalam kategori subjektif.

Polemik Gol Penyeimbang Atalanta

Insiden pertama terjadi sesaat setelah Francesco Pio Esposito membawa Inter unggul. Atalanta berhasil menyamakan kedudukan melalui Nikola Krstovic, namun gol tersebut diawali momen Kamaldeen Sulemana yang merebut bola dari Denzel Dumfries di tepi kotak penalti. Kontak tersebut menyebabkan pemain asal Belanda itu tersandung dan terjatuh.

Wasit Manganiello sempat terlihat akan meniup peluit, namun ia ragu-ragu dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Pemeriksaan VAR yang cukup lama tetap mendukung keputusan awal wasit.

“Tidak ada kontak bawah di bagian kaki. Satu-satunya kontak adalah satu tangan yang bersandar di punggung, tetapi dia tidak terlihat mendorong,” jelas Marelli. “Dalam pandangan saya, Manganiello benar untuk membiarkan permainan berlanjut, karena kontak apa pun yang terjadi sangatlah minimal.”

Insiden Penalti Davide Frattesi

Beberapa saat kemudian, Inter kembali menuntut penalti ketika Davide Frattesi mencapai bola pantul lebih dulu sebelum kakinya terkena sepatu Giorgio Scalvini. Namun, wasit kembali mengabaikan insiden tersebut dan VAR tidak menganggap perlu adanya On-Field Review.

Terkait insiden ini, Marelli menekankan bahwa penalti tidak bisa diberikan hanya karena ada sentuhan fisik semata.

“Ini adalah situasi subjektif, penalti adalah masalah serius dan tidak seharusnya diberikan untuk setiap kontak,” tambah Marelli. “Saya melihat ada kontak antara Scalvini dan Frattesi yang perlu dievaluasi, tetapi tidak ada tendangan nyata dari bek Atalanta.”

Marelli menilai bahwa meskipun wasit mungkin tidak melihat kejadian itu dengan jelas, keputusan VAR untuk tidak melakukan intervensi sudah tepat karena insiden tersebut tidak termasuk dalam kategori "kesalahan yang jelas dan nyata" (clear and obvious error).

“Ini adalah situasi yang bisa diinterpretasikan dan tentu saja semua pendapat memiliki dasar yang sah,” tutupnya.

Hasil imbang ini membuat Inter harus puas berbagi poin, sementara perdebatan mengenai kepemimpinan wasit di Serie A diprediksi akan terus berlanjut hingga beberapa hari ke depan.( Football-Italia/Z-2)