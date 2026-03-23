Lazio vs Bologna: Brace Kenneth Taylor Bawa Lazio Bungkam Bologna 2-0 di Serie A

LAZIO terus melanjutkan tren positif mereka di kompetisi Serie A. Berkat dua gol telat dari Kenneth Taylor dan aksi heroik kiper muda Edoardo Motta di bawah mistar, Biancocelesti sukses menumbangkan Bologna dengan skor 2-0. Kemenangan ini sekaligus membawa Lazio melompati posisi Bologna untuk menduduki peringkat kedelapan klasemen.

Laga ini mempertemukan dua tim yang tengah dalam kepercayaan diri tinggi. Bologna baru saja memastikan diri lolos ke perempat final Liga Europa usai menyingkirkan AS Roma, sementara Lazio datang dengan modal dua kemenangan beruntun atas Sassuolo dan Milan. Namun, kedua tim harus tampil pincang akibat badai cedera yang menimpa pilar-pilar utama mereka.

Drama Penalti dan Ketangguhan Motta

Bologna nyaris membuka keunggulan pada menit ke-21 melalui tendangan jarak jauh Nikola Moro yang sangat keras. Beruntung bagi Lazio, bola hanya membentur tiang gawang meski kiper Edoardo Motta sudah terkecoh. Krisis Lazio sempat memburuk ketika Mario Gila harus ditarik keluar lapangan lebih awal karena cedera pada menit ke-25.

Momen krusial terjadi saat pemain Bologna, Santiago Castro, berhasil memotong operan ceroboh Fisayo Dele-Bashiru dan dijatuhkan oleh Motta di kotak terlarang. Wasit pun menunjuk titik putih. Namun, Motta yang baru melakoni penampilan ketiganya di Serie A berhasil menebus kesalahannya dengan menepis eksekusi penalti Riccardo Orsolini secara gemilang.

Dominasi Kenneth Taylor

Setelah skor kacamata bertahan cukup lama, Lazio akhirnya memecah kebuntuan. Berawal dari upaya Boulaye Dia di tepi kotak penalti yang membentur bek lawan, bola justru memantul ke arah Kenneth Taylor. Dengan sigap, Taylor menyambar bola liar tersebut di tiang dekat untuk membawa Lazio unggul 1-0.

Gol tersebut meruntuhkan mental tim tamu. Lazio semakin gencar menekan, terutama melalui aksi Matteo Cancellieri yang beberapa kali menguji ketangguhan kiper Bologna, Federico Ravaglia.

Kemenangan Lazio akhirnya terkunci lewat gol kedua Kenneth Taylor. Melalui kerja sama apik antara Boulaye Dia dan Noslin, Taylor berhasil merangsek masuk ke sisi kiri kotak penalti. Dengan tenang, sang gelandang mengecoh Ravaglia sebelum menceploskan bola ke gawang yang sudah kosong.

Bologna sempat memberikan ancaman di masa injury time ketika Motta gagal menangkap bola hasil sepakan Martin Vitik dengan sempurna. Namun, lini pertahanan Lazio bergerak cepat untuk menyapu bola tepat di garis gawang. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, memastikan tiga poin penting bagi skuad asuhan asisten pelatih Lazio, mengingat Maurizio Sarri tengah menjalani sanksi larangan mendampingi tim. (Football-Italia/Z-2)