Roma vs Lecce 1-0: Gol Debut Robinio Vaz Jadi Penyelamat Giallorossi

AS Roma akhirnya kembali ke jalur kemenangan usai menumbangkan Lecce 1-0. Gol perdana Robinio Vaz dan aksi heroik Mario Hermoso jadi kunci poin penuh.

AS Roma berhasil memutus tren negatif mereka setelah memetik kemenangan tipis 1-0 atas Lecce dalam lanjutan Serie A di Stadion Olimpico. Pemain muda berbakat, Robinio Vaz, muncul sebagai pahlawan dengan mencetak gol debutnya bagi Giallorossi, sekaligus mengakhiri pekan-pekan sulit bagi tim ibu kota.

Roma memasuki laga ini dengan bayang-bayang hasil buruk setelah hanya meraih satu poin dari tiga laga terakhir di liga, serta tersingkir secara dramatis dari Liga Eropa oleh Bologna di tengah pekan. Krisis pemain juga menghantui pelatih Roma, dengan absennya sejumlah pilar seperti Paulo Dybala, Artem Dovbyk, hingga Evan Ferguson.

Dominasi Tanpa Gol di Babak Pertama

Sejak peluit pertama dibunyikan, Roma langsung menekan. Lorenzo Pellegrini berulang kali menguji ketangguhan kiper Lecce, Wladimiro Falcone, baik melalui umpan silang berbahaya maupun sepakan sudut sempit.

Pada menit ke-24, publik Olimpico sempat bersorak saat Nicolo Pisilli berhasil menggetarkan jala gawang Lecce. Namun, kegembiraan itu sirna setelah wasit menganulir gol tersebut karena Pellegrini sudah berada dalam posisi offside dalam proses serangan.

Lecce bukan tanpa perlawanan. Bek mereka, Tiago Gabriel, melakukan aksi defensif gemilang dengan melakukan tekel ganda untuk mematahkan peluang beruntun dari Malen dan El Aynaoui. Skor kacamata bertahan hingga turun minum, meski Roma harus kehilangan Gianluca Mancini yang ditarik keluar akibat cedera.

Momen Kebangkitan Vaz dan Penyelamatan Hermoso

Memasuki babak kedua, Lecce tampil lebih berani. Kiper Roma, Mile Svilar, dipaksa bekerja keras menghalau tendangan jarak jauh Ngom yang berbelok arah. Di tengah kebuntuan tersebut, Robinio Vaz masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan dampak instan.

Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya tercipta melalui skema serangan dari sisi kiri. Mario Hermoso merangsek hingga garis gawang sebelum melepaskan umpan silang terukur ke tiang jauh. Vaz, mantan talenta Olympique Marseille tersebut, menyambutnya dengan sundulan dari sudut yang sangat sulit untuk menaklukkan Falcone. Skor 1-0 untuk Roma.

Lecce nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-73 melalui peluang ganda yang sangat emas. Setelah Svilar menepis sepakan Konan N’Dri dengan kakinya, bola muntah disambut dengan sundulan sambil terbang oleh Santiago Pierotti. Beruntung bagi Roma, Mario Hermoso berada di posisi yang tepat untuk menyapu bola tepat di garis gawang.

Kembalinya Angelino

Laga ini juga ditandai dengan kembalinya Angelino ke lapangan Stadion Olimpico untuk pertama kalinya sejak Oktober lalu, setelah perjuangan panjang melawan penyakit pneumonia. Kehadirannya disambut sorak-sorai meriah dari para pendukung tuan rumah.

Hingga laga usai, keunggulan 1-0 Roma tetap bertahan. Kemenangan ini sangat berarti bagi moral tim untuk kembali bersaing di papan atas Serie A, sekaligus membuktikan kualitas para pemain pelapis di tengah badai cedera. (Football-Italia/Z-2)