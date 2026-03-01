Inter Milan vs Atalanta 1-1: Inter Milan Ditahan Imbang Atalanta, Peluang Perlebar Jarak Klasemen Terbuang

PEMUNCAK klasemen Serie A, Inter Milan, gagal memanfaatkan peluang untuk mengembalikan keunggulan 10 poin di puncak klasemen. Bermain di San Siro, skuad Nerazzurri dipaksa berbagi angka setelah kebobolan gol di menit-menit akhir dalam laga yang berakhir imbang 1-1 melawan Atalanta.
Setelah kekalahan 1-0 dari rival sekota AC Milan sebelumnya, Inter sebenarnya mengincar kebangkitan. Namun, hasil imbang ini membuat jarak mereka dengan peringkat kedua kini hanya terpaut delapan poin, dengan catatan Inter telah memainkan satu pertandingan lebih banyak.
Laga sempat berjalan sengit di awal. Menit ke-12, Yann Sommer sempat melakukan kesalahan saat gagal menangkap bola tendangan jarak jauh Gianluca Scamacca, meski ia segera bangkit untuk menutup ruang gerak Lazar Samardzic. Setelah insiden tersebut, Inter mulai mengambil alih kendali permainan.
Dominasi tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-26. Francesco Pio Esposito sukses memanfaatkan umpan matang Nicolo Barella ke dalam kotak penalti. Dengan tenang, Esposito melepaskan tembakan rendah yang gagal dihalau dengan sempurna oleh kiper Atalanta, Marco Carnesecchi.
Inter terus menggempur untuk menggandakan keunggulan. Piotr Zielinski dan Marcus Thuram sempat mendapatkan peluang emas sebelum turun minum, namun penyelesaian akhir yang kurang beruntung membuat skor 1-0 bertahan hingga jeda.
Memasuki babak kedua, Inter tetap tampil menyerang. Bek Yann Bisseck kerap membantu serangan, dan Thuram hampir saja mencetak gol jika Carnesecchi tidak sigap menutup ruang tembaknya.
Petaka bagi tuan rumah datang di sisa waktu pertandingan. Denzel Dumfries kehilangan bola di wilayah pertahanan sendiri setelah direbut oleh Kamaldeen Sulemana. Pemain Atalanta tersebut berlari menusuk dan melepaskan tembakan melengkung yang ditepis Sommer, namun bola liar langsung disambar oleh Nikola Krstovic menjadi gol penyeimbang.
Situasi di pinggir lapangan memanas menyusul protes keras dari kubu Inter. Manajer Cristian Chivu bahkan harus diusir keluar lapangan oleh wasit setelah menerima kartu kuning kedua pada lima menit sebelum laga usai.
Inter berupaya keras mengincar gol kemenangan di menit-menit krusial, termasuk klaim penalti dari Davide Frattesi yang diabaikan wasit. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap imbang 1-1.
Hasil ini menandai kegagalan Inter meraih kemenangan dalam tiga laga liga terakhir (2 kali imbang, 1 kali kalah). Di sisi lain, tambahan satu poin ini juga kurang membantu Atalanta dalam perburuan zona Eropa, mengingat performa tandang mereka yang kurang konsisten musim ini.
Kini, Inter Milan harus segera berbenah jika tidak ingin posisi mereka di puncak klasemen kian terancam oleh kejaran AC Milan dalam beberapa pekan mendatang. (Flash Score/Z-2)
