Inter Milan vs Fiorentina 1-1: Keunggulan di Puncak Klasemen Terkikis

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
INTER Milan harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang 1-1 oleh Fiorentina dalam lanjutan Serie A. Gol cepat Francesco Pio Esposito berhasil dibatalkan aksi Cher Ndour di babak kedua, yang mengakibatkan keunggulan Nerazzurri di puncak klasemen kini terpangkas menjadi hanya enam poin.
Tuan rumah memasuki laga dengan tekanan besar menyusul kemenangan rival mereka, AC Milan dan Napoli, akhir pekan ini. Skuad asuhan asisten pelatih Aleksandar Kolarov, yang menggantikan Cristian Chivu akibat sanksi, tampil pincang tanpa Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez, dan Henrikh Mkhitaryan yang masih cedera.
Laga baru berjalan 40 detik saat gawang tim tamu bergetar. Berawal dari sapuan buruk Robin Gosens, Nicolo Barella mengirimkan umpan silang akurat dari sisi kanan. Francesco Pio Esposito yang berdiri bebas menyambutnya dengan sundulan tajam dari jarak enam yard untuk membawa Inter unggul 1-0.
Esposito nyaris menggandakan keunggulan sesaat kemudian setelah memanfaatkan kesalahan lain dari Gosens, namun kiper Fiorentina, David De Gea, melakukan penyelamatan gemilang dalam situasi satu lawan satu.
Inter sempat menuntut penalti pada menit ke-8 setelah menduga Marin Pongracic melakukan handball. Namun, setelah berkonsultasi dengan VAR, wasit menilai posisi tangan pemain Kroasia tersebut dalam posisi natural.
Fiorentina, yang datang dengan modal kemenangan besar di kancah domestik dan Eropa, tidak tinggal diam. Moise Kean berulang kali menebar ancaman, meski beberapa upayanya harus dianulir karena posisi offside. Kiper Inter, Yann Sommer, dipaksa bekerja keras untuk menghalau sepakan melengkung Kean dan penetrasi Fabiano Parisi.
Di sisi lain, Inter terus mencoba memperlebar jarak. Esposito hampir saja mencetak gol keduanya melalui sepakan sudut sempit yang hanya meluncur tipis di samping tiang gawang De Gea.
Memasuki babak kedua, tempo pertandingan sedikit melambat. Inter mencoba mengancam lewat bola-bola mati melalui Manuel Akanji dan Marcus Thuram, namun akurasi sundulan mereka masih meleset dari sasaran.
Fiorentina akhirnya mendapatkan momentum pada menit ke-71. Sommer sempat menepis tendangan jarak jauh Cher Ndour, namun bola muntah hampir disambar Marco Brescianini sebelum diselamatkan blok krusial Yann Bisseck.
Gempuran bertubi-tubi La Viola akhirnya membuahkan hasil. Sommer gagal mengantisipasi dengan sempurna sepakan sudut sempit Albert Gudmundsson, dan bola liar langsung disambar oleh Cher Ndour di tiang jauh. Skor berubah menjadi 1-1.
Drama hampir terjadi pada detik terakhir pertandingan. Esposito berhasil mengontrol umpan silang Francesco Acerbi dan berbalik arah untuk melepaskan tembakan, namun David De Gea menunjukkan kelasnya dengan penyelamatan refleks yang luar biasa. Skor imbang bertahan hingga peluit panjang ditiupkan. (Football-Italia/Z-2)
