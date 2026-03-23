Atalanta vs Verona 1-0 Gol Zappacosta Jadi Kado Rekor Marten de Roon

ATALANTA berhasil memetik poin penuh saat menjamu Hellas Verona dalam lanjutan Serie A di Gewiss Stadium. Gol semata wayang Davide Zappacosta memastikan kemenangan La Dea sekaligus memberikan kado spesial bagi sang kapten, Marten de Roon, yang mencatatkan sejarah baru bagi klub.

Laga ini menjadi momen emosional bagi De Roon. Gelandang asal Belanda tersebut resmi menjadi pemain dengan penampilan terbanyak sepanjang masa untuk Atalanta, yakni 436 pertandingan. Rekor ini menjadi pelipur lara yang sempurna bagi tim asuhan Gian Piero Gasperini setelah tersingkir dari Liga Champions oleh Bayern Munich di tengah pekan.

Jalannya Pertandingan

Atalanta tampil menekan sejak menit awal meski harus kehilangan Gianluca Scamacca akibat cedera baru. Ancaman pertama datang melalui sundulan tajam Nikola Krstovic, namun kiper Verona, Lorenzo Montipo, masih sigap menepis bola.

Tekanan tuan rumah akhirnya membuahkan hasil sebelum turun minum. Davide Zappacosta melepaskan tembakan mendatar yang keras dari tepi kotak penalti. Bola yang meluncur melewati kerumunan pemain sempat mengenai lawan dan berbelok arah, sehingga gagal dihalau dengan sempurna oleh Montipo. Skor 1-0 bertahan hingga jeda.

Memasuki babak kedua, Hellas Verona yang kehilangan beberapa pemain kunci seperti Sandi Lovric dan Suat Serdar, mencoba bangkit. Mereka nyaris menyamakan kedudukan lewat sontekan Kieron Bowie setelah menerima umpan silang Rafik Belghali. Beruntung bagi Atalanta, kiper Marco Carnesecchi melakukan penyelamatan refleks yang luar biasa untuk menjaga gawangnya tetap perawan.

Peluang yang Terbuang

Atalanta sebenarnya memiliki kesempatan emas untuk menggandakan keunggulan. Charles De Ketelaere berhasil memotong operan ceroboh Gift Orban dan memberikan umpan matang kepada Krstovic. Sayangnya, tendangan lob Krstovic yang sudah melewati jangkauan kiper justru membentur bagian atas mistar gawang.

Menjelang akhir laga, Verona terus menggempur pertahanan tuan rumah. Gift Orban mendapatkan ruang terbuka di dalam kotak penalti pada menit ke-77, namun tembakannya dari jarak 12 yard malah melambung tinggi. Orban kembali mencoba peruntungannya melalui tendangan jarak jauh yang memaksa Carnesecchi bekerja keras, sementara upaya Belghali di menit-menit akhir berhasil diblok oleh Isak Hien.

Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-0 tetap bertahan. Kemenangan ini sangat krusial bagi Atalanta untuk kembali ke jalur persaingan papan atas Serie A setelah hanya meraih dua poin dalam tiga laga sebelumnya. (Football-Italia/Z-2)