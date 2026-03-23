Como vs Pisa 5-0: Skuad Cesc Fabregas Kokoh di Zona Liga Champions

COMO semakin memperkokoh posisi mereka di zona Liga Champions saat memasuki jeda internasional. Skuad asuhan Cesc Fabregas tampil beringas dengan melibas Pisa lima gol tanpa balas dalam lanjutan Serie A yang berlangsung di Stadio Sinigaglia, Minggu siang waktu setempat.

Kemenangan telak ini membawa Como unggul tiga poin dari Juventus di tabel klasemen. Hasil ini juga memperpanjang tren positif mereka menjadi lima kemenangan beruntun di Serie A dan tujuh laga tak terkalahkan di semua kompetisi.

Dominasi Sejak Menit Awal

Como langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Laga baru berjalan tujuh menit, Assane Diao berhasil membuka keunggulan. Memanfaatkan kesalahan pemain Pisa, Stefano Moreo yang terpeleset, pemain asal Senegal itu merebut bola, merangsek ke kotak penalti, dan melepaskan tendangan kaki kiri yang gagal dihalau kiper Nicolas.

Assane Diao kembali menjadi aktor penting dalam gol kedua Como pada menit ke-30. Bergerak dari sisi kanan, ia mengirimkan umpan matang ke tengah kotak penalti yang diselesaikan dengan sontekan instan oleh Anastasios Douvikas. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Hujan Gol di Babak Kedua

Hanya tiga menit setelah babak kedua dimulai, pemain pengganti Martin Baturina memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Masuk menggantikan Jesus Rodriguez yang cedera di babak pertama, Baturina melepaskan tembakan rendah yang akurat dari tepi kotak penalti. Ini merupakan gol keenamnya musim ini, di mana lima di antaranya dicetak sepanjang tahun 2026.

Pisa bukannya tanpa perlawanan. Tim tamu sempat dua kali menggetarkan jala gawang Como melalui Filip Stojilkovic dan Henrik Meister. Namun, kedua gol tersebut dianulir wasit karena posisi pemain yang terjebak offside.

Dominasi Como tak terbendung. Nico Paz mencetak gol pertamanya di Stadio Sinigaglia sejak Oktober lalu setelah menyambar umpan silang Alberto Moreno untuk mengubah skor menjadi 4-0. Pesta gol tuan rumah ditutup pada menit ke-80 melalui Maxi Perrone. Berawal dari aksi Nicolas Kuhn di garis gawang, umpan tariknya berhasil disontek dengan mudah oleh Perrone dari jarak dekat.

Skor 5-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Fabregas dan anak asuhnya untuk terus bersaing di papan atas Serie A sekaligus menjaga mimpi tampil di kompetisi tertinggi Eropa musim depan. (Football-Italia/Z-2)