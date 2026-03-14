Preview Inter Milan vs Atalanta: Kesiapan Tim dan Prediksi Susunan Pemain

Para pemain Inter Milan melakukan selebrasi.(Inter.it)

Panggung Serie A pekan ke-29 akan menyajikan duel panas bertajuk Derby Lombardia saat pemimpin klasemen Inter Milan menjamu Atalanta. Laga Inter Milan vs Atalanta bakal berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza pada Sabtu (14/3) pukul 21.00 WIB. Kedua tim memasuki laga ini dengan misi serupa: bangkit dari keterpurukan setelah menelan kekalahan di pertandingan sebelumnya.

Inter Incar Penebusan di San Siro

Pasukan Cristian Chivu baru saja menelan kekalahan tipis 1-0 dalam Derby della Madonnina melawan AC Milan. Meski masih kokoh di puncak klasemen dengan 67 poin, kekalahan tersebut menghentikan tren delapan kemenangan beruntun mereka. Inter dipastikan tampil tanpa Hakan Calhanoglu dan bek Alessandro Bastoni yang masih dibekap cedera.

Namun, kembalinya Marcus Thuram di lini depan memberikan angin segar bagi Nerazzurri. Inter memiliki catatan kandang yang sangat kuat musim ini, memenangi 15 dari 21 laga di semua kompetisi saat bermain di hadapan pendukung sendiri.

Informasi Pertandingan Pertandingan: Inter Milan vs Atalanta BC

Serie A Matchday 29

Stadion: Giuseppe Meazza (San Siro), Milan

Waktu: Sabtu, 14 Maret 2026 | 21:00 WIB

Atalanta Dihantui Rekor Buruk

Kondisi mental tim asuhan Raffaele Palladino sedang dalam titik terendah setelah dihancurkan Bayern Muenchen 6-1 di Liga Champions. Di kompetisi domestik, La Dea juga sedang mengalami penurunan performa dengan gagal meraih kemenangan dalam empat laga terakhir di semua kompetisi.

Rekor pertemuan juga tidak berpihak pada tim tamu. Atalanta tercatat selalu kalah dalam tujuh pertemuan terakhir melawan Inter di liga. Terakhir kali mereka mampu mencuri kemenangan di San Siro terjadi hampir 12 tahun silam, tepatnya pada Maret 2014.

Statistik Perbandingan Tim

Statistik Inter Milan Atalanta Posisi Klasemen 1 7 Poin 67 46 Gol Dicetak 64 39

Prediksi Susunan Pemain

Inter Milan (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.

Analisis & Prediksi Skor Inter Milan vs Atalanta

Inter Milan diprediksi akan mendominasi penguasaan bola dan mengeksploitasi kerapuhan lini belakang Atalanta yang baru saja kebobolan banyak gol di Eropa. Kehilangan Calhanoglu akan ditutupi oleh kreativitas Barella dan Zielinski di lini tengah. Sebaliknya, Atalanta akan mengandalkan serangan balik cepat melalui Scamacca, namun soliditas pertahanan Inter yang mencatatkan 10 clean sheet musim ini akan sulit ditembus.

(E-3)