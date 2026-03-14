Preview Inter Milan vs Atalanta: Kesiapan Tim dan Prediksi Susunan Pemain

Panggung Serie A pekan ke-29 akan menyajikan duel panas bertajuk Derby Lombardia saat pemimpin klasemen Inter Milan menjamu Atalanta. Laga Inter Milan vs Atalanta bakal berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza pada Sabtu (14/3) pukul 21.00 WIB. Kedua tim memasuki laga ini dengan misi serupa: bangkit dari keterpurukan setelah menelan kekalahan di pertandingan sebelumnya.
Pasukan Cristian Chivu baru saja menelan kekalahan tipis 1-0 dalam Derby della Madonnina melawan AC Milan. Meski masih kokoh di puncak klasemen dengan 67 poin, kekalahan tersebut menghentikan tren delapan kemenangan beruntun mereka. Inter dipastikan tampil tanpa Hakan Calhanoglu dan bek Alessandro Bastoni yang masih dibekap cedera.
Namun, kembalinya Marcus Thuram di lini depan memberikan angin segar bagi Nerazzurri. Inter memiliki catatan kandang yang sangat kuat musim ini, memenangi 15 dari 21 laga di semua kompetisi saat bermain di hadapan pendukung sendiri.
Kondisi mental tim asuhan Raffaele Palladino sedang dalam titik terendah setelah dihancurkan Bayern Muenchen 6-1 di Liga Champions. Di kompetisi domestik, La Dea juga sedang mengalami penurunan performa dengan gagal meraih kemenangan dalam empat laga terakhir di semua kompetisi.
Rekor pertemuan juga tidak berpihak pada tim tamu. Atalanta tercatat selalu kalah dalam tujuh pertemuan terakhir melawan Inter di liga. Terakhir kali mereka mampu mencuri kemenangan di San Siro terjadi hampir 12 tahun silam, tepatnya pada Maret 2014.
|Statistik
|Inter Milan
|Atalanta
|Posisi Klasemen
|1
|7
|Poin
|67
|46
|Gol Dicetak
|64
|39
Inter Milan (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca.
Inter Milan diprediksi akan mendominasi penguasaan bola dan mengeksploitasi kerapuhan lini belakang Atalanta yang baru saja kebobolan banyak gol di Eropa. Kehilangan Calhanoglu akan ditutupi oleh kreativitas Barella dan Zielinski di lini tengah. Sebaliknya, Atalanta akan mengandalkan serangan balik cepat melalui Scamacca, namun soliditas pertahanan Inter yang mencatatkan 10 clean sheet musim ini akan sulit ditembus.
Michael Olise tampil gemilang saat Bayern Muenchen melumat Atalanta 6-1. Vincent Kompany sebut Olise punya mentalitas superstar dunia.
Muenchen tampil dominan sejak awal dan sudah membuka keunggulan pada menit ke-12 lewat gol Josip Stanisic.
Bayern Muenchen menghancurkan Atalanta 6-1 di leg pertama 16 besar Liga Champions 2026. Michael Olise cetak brace dalam pesta gol di Bergamo.
Atalanta menjamu Bayern Muenchen di leg pertama 16 besar Liga Champions 2026. Simak prediksi, kabar tim, dan statistik kunci laga di Bergamo.
Sempat tertinggal dua gol, Atalanta bangkit berkat dua gol sundulan Gianluca Scamacca dalam 5 menit.
. Beberapa pertandingan besar tersaji di Liga Italia Serie A pekan ini seperti pertemuan dua tiim yang bersaing dalam perebutan juara yaitu Inter Milan vs Atalanta
INTER Milan melenggang ke final Piala Super Italia usai membekap Atalanta 2-0 pada partai semifinal yang berlangsung di Stadion Al-Awwal Park, Riyadh, Arab Saudi, Jumat (3/1) WIB.
Inter Milan melaju ke final Supercoppa Italiana berkat dua gol Denzel Dumfries ke gawang Atalanta dalam pertandingan yang berlangsung di Al-Awwal Park, Riyadh, Arab Saudi.
Dua gol kemenangan Inter Milan atas Atalanta di laga semifinal Supercoppa Italiana diborong oleh Denzel Dumfries di babak kedua.
