Muenchen Vs Atalanta: Bayern Jaga Fokus Meski Setengah Lolos

Logo Bayern Munchen(AFP)

BAYERN Muenchen berada di ambang perempat final Liga Champions setelah mencatat kemenangan telak 6-1 atas Atalanta pada leg pertama. Hasil di Bergamo itu membuat langkah wakil Jerman nyaris tak terbendung saat kembali bertemu pada leg kedua di Allianz Arena, Kamis (19/3) dini hari.

Lantaran selisih agregat yang lebar, Muenchen praktis hanya perlu menjaga konsistensi untuk memastikan tiket ke babak berikutnya. Sementara itu, Atalanta menghadapi tugas nyaris mustahil dan berharap ada keajaiban.

Secara historis, peluang Atalanta untuk membalikkan keadaan nyaris tertutup. Dalam sejarah kompetisi Eropa, belum pernah ada tim yang mampu bangkit dari ketertinggalan lima gol pada leg pertama di fase gugur.

Muenchen pun tengah dalam performa impresif. Tim asuhan Vincent Kompany tidak terkalahkan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi dan memenangi delapan dari sembilan laga Liga Champions musim ini dengan total 28 gol.

Sebaliknya, Atalanta tengah mengalami periode sulit. Tim besutan Raffaele Palladino itu belum meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir dan menunjukkan rapuhnya lini belakang dengan kebobolan 14 gol dalam enam laga terakhir.

Kekuatan Bayern semakin terasa saat bermain di kandang. Allianz Arena menjadi benteng kokoh dengan hanya satu kekalahan dalam 27 laga kandang terakhir di Liga Champions.

Musim ini, mereka juga menyapu bersih empat laga kandang di kompetisi tersebut dengan kemenangan. Pelatih Bayern Vincent Kompany menegaskan timnya tidak boleh lengah meski unggul jauh.

“Masih ada leg kedua yang harus dimainkan, jadi kami harus tetap fokus. Kunci di leg pertama adalah pendekatan yang tepat terhadap pertandingan. Penjagaan individu dan pressing sangat membantu kami,” ujar Kompany dikutip laman UEFA, Selasa (17/3).

Meski berada di atas angin, Bayern tetap dihadapkan pada sejumlah kendala. Joshua Kimmich dan Michael Olise harus absen karena skorsing, sementara Manuel Neuer, Alphonso Davies, Jamal Musiala, Hiroki Ito, dan Jonas Urbig masih dibekap cedera.

Penyerang andalan Harry Kane tetap menjadi tumpuan dengan koleksi delapan gol di Liga Champions musim ini. Namun, dengan keunggulan agregat yang besar, rotasi pemain berpeluang dilakukan dan Kane bisa saja memulai laga dari bangku cadangan.

Catatan tandang Atalanta di Liga Champions juga tidak terlalu meyakinkan dengan hanya dua kemenangan dalam tujuh laga terakhir di markas lawan.

Sebab itu, Atalanta datang dengan tekad menjaga harga diri meski peluang lolos sangat tipis. Gelandang Marten de Roon menegaskan timnya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama.

“Kami harus bermain dengan kebanggaan. Kebobolan enam gol bukan sesuatu yang ingin kami ulangi. Mereka tim yang sangat kuat, jadi kami harus lebih berani, memutus ritme permainan mereka, dan tidak memberi ruang untuk bermain cepat,” ucap De Roon. (Dhk/P-3)